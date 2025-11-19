Това средство обещава зелена морава през пролетта… но може и да я съсипе

За много хора, ежегодното третиране на тревата с вар е част от рутината. Те вярват, че варта е панацеята за мъха в тревата и ще възстанови гъстата и устойчива морава. Успехът на варта обаче зависи от нивото на pH на почвата, времето на прилагане и използването на подходяща за тревата вар.

Грешка 1: Ненужно третиране на тревата

Третирането на тревата с вар е полезно само ако почвата е наистина свръхкисела. Твърде киселинната почва затруднява усвояването на хранителни вещества от тревата и натрупването на слама се влошава. Обратно, излишъкът от вар може също да блокира хранителните вещества и да причини хлороза (пожълтяване на почвата).

Ето защо не третирайте тревата с вар по интуиция; винаги първо проверявайте нивото на pH. В градинските центрове се предлагат прости комплекти за почвени тестове за определяне на нуждите от вар на обработваемите почви, които могат да се използват от всеки без предварителни химически познания.

Варта повишава нивото на pH. Нивото на pH, при което третирането на тревата с вар става полезно, зависи от вида на почвата. При песъчливи почви pH не трябва да пада под 5,5. При глинести почви третирането на тревата с вар е полезно, ако pH е под 6,5. При средно тежки почви тревата расте най-добре при pH 6,0.

Третирането на тревата с вар наистина противодейства на загубата на жизненост при тревните площи, ако ниските нива на pH са истинската причина. Тревните площи обаче могат да растат рядко и да се заплевели, ако са твърде сенчести или почвата е уплътнена. Простото разпръскване на вар няма да реши основния проблем в тези случаи.

Грешка 2: Избор на грешен момент

Теоретично, третиране на тревата с вар е възможно по всяко време. На практика обаче късната есен или ранната пролет се оказват най-подходящите времена.

Има две причини за това:

Първо, за да действа оптимално варта за трева, времето трябва да съдейства. Варта е водоразтворима. Тя прониква надеждно в почвата само когато е налице необходимата влага, например през есента (от ноември нататък) или с топенето на снега през пролетта. Изберете облачен ден без вятър за третиране на тревата с вар. Дори през пролетта, и особено през лятото, когато слънцето е силно, тревата може да изгори след третиране с вар.

Второ, третиране на тревата с вар в края или началото на годината съвпада с типичните задачи за грижа за тревата. Преди третиране с вар тревата трябва да бъде окосена и почистена от плевели и слама, например със скарификатор.

Изборът на подходящо време за третиране на тревата с вар означава също никога да не се прилага вар и тор едновременно. Ефектите на двете вещества се неутрализират взаимно. Оставете поне шест седмици между варта и торенето.

Грешка 3: Използване на прекалено агресивна вар

В домашното градинарство често се използва негасена вар, защото действа бързо и ефективно, особено в тежки почви. Тази негасена вар обаче е неподходяща за третиране на тревни площи.

Тя реагира силно с вода и отделя много топлина, когато вали, смесва се с вода за напояване или дори когато въздухът или почвата са силно влажни. Тревата и почвените организми под нея могат буквално да изгорят.

Тя може да бъде опасна и за всеки, който борави с негасена вар, която е класифицирана като опасен материал, без да вземе предпазни мерки, като ръкавици, очила и респиратор.

За третиране на тревни площи използвайте калциев карбонат, който се предлага в търговската мрежа като тревна вар или градинска вар.