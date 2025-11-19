Окончателно: Още два почивни дни по Нова година, реши правителството

Официално правителството обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, става ясно от решенията на кабинета Желязков на редовното си заседание в сряда. Целта на постановлението е да се допринесе към процеса по присъединяване на България към еврозоната, като се отбележи от една страна официалното събитие, а от друга страна - да се осигури плавното преминаване към единната европейска валута с оглед техническото обезпечаване на процеса.

В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и др. системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда.

С оглед на това определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори. Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото.

Припомняме, че Actualno.com проследи детайлно хода на общественото обсъждане и процедурата по приемане на решението. В хода на дебатите стана ясно, че са били получени редица становища, като най-видими и обосновани са тези на някои от работодателските организации, които са се обявили против идеята. В своя защита обаче от правителството посочват, че без такъв преходен период съществува висок риск от технически грешки, забавяния и прекъсвания, които могат да доведат до затруднения в разплащанията.

Снимка: БГНЕС

Според властта в тази връзка рискът е особено висок за банковия сектор, тъй като за него е от съществено значение да разполага с достатъчно техническо време, в което не работи с клиенти, за пренастройка на системите. Затова и липсата на такъв период би противоречал на целта за плавно и безпроблемно въвеждане на еврото, която е и сред основните задачи на правителството.

"Поради гореизложените причини, макар да отчитаме, че обявяването на 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени би могло да има определени неблагоприятни ефекти за някои търговци за този период, цената на неправилно или непълно адаптиране на системите би била многократно по-висока от временните неудобства, произтичащи от това решение. Решението е еднократно, целево и в интерес на успешното преминаване към новата валута", пишат от администрацията.

Снимка: Правителствена пресслужба

