Може ли да пресаждате стайни растения през есента?

От капризни стайни растения, които сякаш увяхват, когато ги погледнете по грешен начин, до лесни за отглеждане стайни растения, които виреят дори когато почти няма светлина , всички ваши стайни растения ще се нуждаят от пресаждане в крайна сметка.

Пресаждането помага да поддържате растенията си здрави, като им осигурява свежа почва и повече място за разпростиране на корените им, за да избегнат запушване. Като общо правило, ще искате да пресаждате повечето от стайните си растения веднъж годишно за младите растения и приблизително на всеки две години за зрелите растения. Въпреки че концепцията е доста проста, времето е от решаващо значение, когато става въпрос за пресаждане. Есента, например, не е идеално време за тази често срещана задача, тъй като може да повреди вашите ценни растения.

През есента дните започват да стават по-къси и по-студени, а много стайни растения навлизат в бавен растеж или фаза на латентност, която продължава от октомври до януари за повечето видове. Преместването на растенията ви в нова саксия през тази фаза може да увеличи риска от преполиване и стрес за растенията. Така че, ако искате да поддържате стайните си растения силни и здрави , оставете ги през есента. Разбира се, при всяко правило почти винаги има изключение.

Пресаждането през есента може да навреди на вашите стайни растения

Когато причинявате на растенията си допълнителен стрес, като ги пресаждате през есента, това може да доведе до редица проблеми. Могат да се случат неща като увяхване, падане на листа и дори смърт. Трябва също да имате предвид, че растенията се нуждаят от по-малко вода по време на периода си на покой. Тъй като обаче пресаждането включва добро накисване на растенията, рискувате да се появят проблеми с размножаването им, като кореново гниене и вредители, привлечени от симптомите на прекомерно поливане.

В някои случаи рисковете, свързани с пресаждането на стайни растения през есента, може да си заслужават. Например, ако растението ви е тежко отгоре и постоянно се преобръща, има вредители или корените му растат дълго през дренажните отвори, може да не можете да чакате. В такъв случай използването на стайни лампи за отглеждане може да улесни пресаждането през есента малко за растението. Ако можете обаче, най-добре е да изчакате до пролетта, за да пресадите стайните си растения.