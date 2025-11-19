"Абсурд и несправедливост": Кирил Петков за преместването на Коцев и Барбутов в карцера на Софийския затвор

Абсурдно е Благомир Коцев и Никола Барбутов да бъдат затворени в карцера на Софийския затвор. Това каза пред журналисти Кирил Петков в Съдебната палата, където се яви на заседание по дело за длъжностни престъпления, което се води срещу него. Той отново припомни, че "единият затворен е с човек, който има Хепатит В, другият седи на ниски температури от 11 градуса".

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" отбеляза и че двамата нямат осъдителна присъда и допълни, че "това безобразие не може да продължава за тях". "Надявам се всички българи, които виждат, че тази несправедливост не може да се случва в България през 2025 г., да излязат в четвъртък и да ги подкрепят", заяви Петков.

В началото на седмицата от ПП изразиха силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда. По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов.

По-рано зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев обяви, че от изказването на Петков научил, че Благомир Коцев е настанен в килия с болен от Хепатит B. "Ще бъде извършена проверка по този случай", каза прокурор Кънев. Той добави, че всяка седмица се извършват проверки в местата за лишаване от свобода.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан в късните часове на 8 юли 2025 г. На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста Коцев, който е обвинен по разследване за корупция. На 17 ноември (събота) той бе преместен от ареста в затвора.

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов е обвинен в престъпление по служба, вследствие на обявените данни за оказван натиск на кметовете на районите "Младост" и "Люлин" и двама общински съветници.