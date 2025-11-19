Куршума: На лице са всички предпоставки Левски да спечели титли през този сезон

Един от основните футболисти на Левски през този сезон Евертон Бала е категоричен, че на лице са всички предпоставки тимът да спечели титли през този сезон. Както е известно, „сините“ са лидер във временното класиране в Първа лига като водят с 5 точки пред втория – ЦСКА 1948. Столичани също така се класираха за 1/8-финал за Купата на България, където ще се изправят срещу третодивизионния Витоша Бистрица. Освен това Левски ще срещне Лудогорец в спор за Суперкупата на България, като финалът е насрочен за 3 февруари 2026-та.

Куршума, както всички наричат бързоногото крило на Левски, говори пред един от каналите на основния спонсор на клуба. Той сподели, че „сините“ имат изключителна конкуренция на всеки един пост, а това е гаранция за добро представяне и спечелване на трофеи.

„Искам да оставя следа в историята на Левски и да спечеля нещо“

„Срещу ЦСКА ни липсваше баланс. Много накъсвания имаше, особено през второто полувреме. Загубихме концентрация, което бе много важно. Така дойде дойде загубата. Много изнервен и груб мач. Повече битка и по-малко футбол. Никой не иска да загуби дерби. Неприятно се чувствахме. В продължение на 3-4 дни настроението бе такова. Идват важни мачове и трябва да спечелим колкото се може повече от тях. Убедени сме в това, което можем. Заслужаваме да бъдем лидери в първенството. Да не забравяме, че основната цел остава – да спечелим трофеи. И не трябва да се отклоним от нея“.

„Когато си футболист на Левски, няма друго за какво да мислиш, освен да се представяш добре в шампионата и да печелиш трофеи. Знаехме още в началото, че имаме предпоставки и реални условия да се борим за титлата, виждайки какви усилия полага ръководството – условията, които ни осигурява, както и новите попълнения. Имаме много добър отбор с много силна, изключителна конкуренция за всеки един от постовете. На лице са всички предпоставки, за да спечелим титли през този сезон“.

„Разбира се, най-много съжалявам за дербито с ЦСКА. Освен загубата, индивидуално не направих добър мач. Аз съм доста взискателен към себе си. Винаги се старая да поддържам високо ниво, постоянство. Невинаги обаче се получава да направим добър мач, колкото и усилия да хвърляме в него. Както казваме ние, в Бразилия, сменяме чипа, превключваме и вече сме фокусирани към следващия мач. Още когато дойдох, научих доста за историята. Какво значи и Левски за феновете. Сега искам да оставя следа в тази история и да спечеля нещо“, обясни Куршума.

