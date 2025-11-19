Войната в Украйна:

Johnny Gioeli ще бъде специалният гост на шоуто на SEVI на 7 декември

19 ноември 2025, 11:34 часа 203 прочитания 0 коментара
Американският вокалист Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell) се качва на сцената на Sofia Live Club на 7-и декември като специален гост на шоуто на българската банда SEVI по повод премиерата на новото им видео "Vampire Love". След дълго очакване феновете в столицата ще могат да се насладят на любимите дуети между SEVI и Johnny.

В последните няколко години партньорството между Hardline и SEVI се превърна почти в традиция. Двете групи видимо обичат да турират заедно и редовно покоряват европейските рок сцени. От Швеция до Португалия и от Швейцария до Англия, списъкът става все по-голям.

Наскоро двете банди обявиха, че през април догодина им предстои почти едномесечно съвместно труне в Европа, в подкрепа на новия албум на Hardline. Очакват се и дати в Англия, след като планираното за ноември тази година турне бе отложено.

SEVI обещават двучасово шоу в подкрепа на новия си видеосингъл на 7-и декември в София, а билетите вече са в продажба. "Vampire Love" ще ознаменува началото на работата по 5-и студиен албум за групата, а видеотрейлърът загатва мрачна вампирска тематика. Какво са подготвили за самото представяне ще разберем в първата неделя на декември.

Вечерта ще започне в 19:30 ч с DJ сет на Антон Христов (Sugar DJ‘s), а музикантите от SEVI ще се качат на сцената в 20:30 ч. Кулминацията на вечерта ще бъде премиерната прожекция на новия клип и участието на Johnny Gioeli.

