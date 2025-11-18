"Не мога да повярвам, че тази мечта се сбъдна": Яна Титова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Днешният ни събеседник е един от най-разпознаваемите и смели режисьорски гласове в съвременното българско кино и театър. Тя е създател на филми и сериали, които докосват сърцата на публиката, но и едновременно забавляват и задават въпроси, които ни държат дълго време след това. Тя е Яна Титова и тази година се впуска в приключението на първия си комедиен филм "Брънч за начинаещи".

Свежата българска комедия за сезона излиза на голям екран на 13 февруари 2026 г., за да ни напомни, че изкуството да бъдеш автентичен е най-добрата рецепта да бъдеш щастлив.

Източник: Фотограф: Яна Блажева

В главните роли зрителите ще видят Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева. Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата, а като композитор на музиката ще чуем любимия Владимир Ампов – Графа.

В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

"Много, много години си мечтаех да направя такова нещо, но нямах история, която искам да разкажа. И когато изведнъж ни хрумна идеята за "Брънч за начинаещи", не можех да повярвам, че и това ще се случи, че тази мечта ще се осъществи. Следващата ми мечта е коледен филм", сподели Яна Титова в предаването "Студио Actualno".

Освен "Брънч за начинаещи", Яна Титова се завърна към театралната сцена, но този път като режисьор на постановките "Код Жълто" и "Ефектът".

"Код Жълто" е комедия, в която уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Ники (Екатерина Лазаревска), млад архитект на прага на първия си голям професионален успех, се оказва въвлечена в заплетени обвързаности със своята съседка Ема (Весела Бабинова), съпругата на шефа ѝ Адриана (Анелия Луцинова) и чистачката Благовеста (Аня Пенчева).

"Отдавна исках да работя с тези момичета и много се радвам, че този проект ни събра... Аз никога не съм си представяла, че ще режисирам в театъра и съжалявам, че по-рано не съм дори и допускала в ума си, че това ще се случи. Всъщност, Захари Карабашлиев ме провокира още миналата година с постановката "Лисабон". Всъщност той ми отвори вратите за това", разказа актрисата.

Какво още ни разказа Яна за киното, театъра, любовта и кое я прави щастлива - вижте в интервюто.