Зашеметяващото стайно растение, което вирее без много грижи

Ако сте начинаещи в отглеждането на стайни растения и се притеснявате да се впуснете в отглеждането им, ще искате да помислите за едно от най-добрите стайни растения, които да притежавате, ако нямате усет за градинарство . Въпреки че има няколко варианта, това популярно растение е не само зашеметяващо, но и особено лесно за грижа и е чудесно за начинаещи родители: Запознайте се с шефлера (Heptapleurum actinophyllum), тропическо стайно растение, което може да достигне височина до 2,4 метра и да живее 25 години или повече без много грижи. Чрез резитба можете също да го поддържате достатъчно компактно, за да го показвате на маса или в малко пространство, ако размерът му в зряла възраст е плашещ.

Шефлерата преживява известна криза на идентичността, когато ботаническото ѝ наименование е променено от Schefflera actinophylla на Heptapleurum actinophyllum. Но все още е често наричана „шефлера“, както и „чадърово растение“ заради начина, по който лъскавите ѝ листа обгръщат листното стъбло като чадър. Въпреки че растението цъфти и дава плодове на открито в топъл климат, рядко цъфти на закрито.

Изберете шефлера за лесна грижа и тропическа красота

Ще искате да се установите с новото си тропическо растение, за да може то не само да оцелее, но и да процъфтява . Въпреки че има строги изисквания за светлина и вода, шефлерата е лесна за грижа. Засадете шефлерата в богата на органични вещества почвена смес, която се оттича добре, в контейнер с дренажни отвори и я поставете на ярка, но непряка слънчева светлина. Ако забележите, че растението става издължено, вероятно не получава достатъчно светлина. През деня шефлерата предпочита температури от 18 до 24 градуса по Целзий, с по-ниски температури около 15 градуса по Целзий през нощта. Шефлерата обича висока влажност (в идеалния случай 40%), така че вижте начини за повишаване на влажността на растенията, ако домът ви е сух. Пазете растението от течение, за да избегнете мъртви участъци по листата.

Оставете горния слой почва да изсъхне напълно между поливанията, като осигурите на шефлерата добро накисване, когато поливате. За да избегнете гниене на корените, не позволявайте на корените да стоят във вода. Падащите листа може да са признак за твърде много или твърде малко вода. Шефлерата не се нуждае от тор, но можете да изберете да ѝ давате годишна доза водоразтворим тор в половин концентриран разтвор. Подрязвайте от време на време, ако е необходимо, особено за да се справите с издънките. Правете разрезите директно над листата. Проблемите с вредителите и болестите не са значителни, но шефлерата може да бъде обезпокоена от листни въшки, брашнести червеи, трипси и щитовки. Паякообразните акари са проблем в сухи, топли помещения и могат да бъдат контролирани чрез повишаване на влажността.

Важно е да се отбележи токсичността на всички части на шефлерата при поглъщане. Дръжте я далеч от домашни любимци и деца. Сокът на растението може също да причини кожно дразнене.