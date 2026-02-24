Имате ли растение, което сякаш не абсорбира влага? Наливате вода в него, след което, минута по-късно, цялата вода излиза през дренажните отвори. Погледнете по-отблизо и ще видите, че водата се е плъзнала по вътрешните стени на саксията, като напълно е пропуснала вътрешната почва. Това означава, че почвата в саксията е станала хидрофобна. Грижата за стайни растения , които са хидрофобни, не е трудна, ако знаете какво да правите.

Малко неща в живота са по-възнаграждаващи от поливането на жадните растения. Почвата в саксията започва бледа и суха; завършва тъмнокафява и влажна. Може би листата малко увяхват и бързо се оживяват и отново изглеждат щастливи. Чувствате се добре, а и растението също.

Малко е по-разочароващо от това да поливате жадно растение, което същевременно има хидрофобна почва. Какво е хидрофобна почва? Много просто, това е почва, която не абсорбира влагата. Водата просто не потъва в почвата дори при редовно поливане и вашето стайно растение закърнява.

Защо февруари е преломната точка за почвата на закрито

Февруари е месецът на прехода за стайните растения, тъй като те преминават от зимен покой към пролетен растеж. Това го прави преломен момент за почвата за стайни растения. Тя внезапно е призована да подпомогне новия растеж, но не се е възстановила напълно от зимата.

По време на зимния покой , почвата в саксиите се уплътнява, докато се утаява, и също така се изчерпва от хранителни вещества. В същото време, нарастващата слънчева светлина подтиква растенията да започнат пролетен растеж. Корените трудно растат в уплътнена почва.

Жадните растения искат вода по много лесно разпознаваеми начини. Листата им увисват и може да висят надолу. Възможно е също така да развият кафяви връхчета , да се набръчкат или дори да окапят листа или цветове. Друг „тест за жажда“ е да повдигнете саксията. Изключително лека ли е за размера си? Това е знак, че почвата е много суха и вероятно уплътнена. Пъхнете пръст вътре. Ако е суха, ще го разберете.

Казват, че едно растение те преследва, ако сякаш те игнорира. Ако стайното растение не показва класическите признаци на жажда, вероятно не е. Само защото листата му изглеждат малко избледнели или растежът му изглежда бавен, не означава, че то е вик за вода.