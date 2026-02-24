Руски агенти ударно купуват имоти край обекти, поддържащи Европа "жива"

Руски агенти все по-често купуват жилищни и търговски имоти в цяла Европа - в близост до военни бази, пристанища и критична инфраструктура, което предизвиква загриженост сред западните разузнавателни агенции относно потенциални шпионски и саботажни мрежи. За притеснителната тенденция съобщи британското издание The Telegraph на 23 февруари, позовавайки се на източници от сферата на сигурността. Според представители на разузнавателните служби тези придобивки може да са част от по-широка система от т.нар. „троянски коне”, предназначени да подпомагат операции по наблюдение, тайна логистика и потенциални атаки по време на периоди на засилено геополитическо напрежение.

Къщи и дори цели острови край важни европейски обекти са в ръцете на руски агенти

От изданието посочват, че купувачи, свързани с Русия, са придобили ваканционни къщи, складове, апартаменти, изоставени сгради, парцели и дори цели острови в двуцифрен брой европейски страни. Властите подозират, че някои от имотите могат да служат като наблюдателни постове, скривалища или тайни складове за оборудване.

Още: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

Действащи и бивши разузнавачи от три европейски агенции са заявили пред медията, че се опасяват, че на някои от обектите вече може да има дронове, експлозиви, оръжия или тайни агенти, готови за действие по време на криза.

Хибридна война за избягване на член 5 на НАТО

Служители на службите за сигурност твърдят, че Кремъл може да се опитва да действа под прага на конвенционална война, за да избегне задействането на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО.

Вместо да предприема директни военни атаки, Руската федерация може да се опита да предизвика смущения, насочени към транспортните системи, енергийните мрежи и комуникационната инфраструктура в европейските страни, а след това лесно да отрече участие.

Снимка: пристанище Ротердам, iStock

Още: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Саботажната кампания е по-малко вероятно да доведе до консенсус по член 5, отколкото конвенционална руска военна операция", казва бивш офицер - разузнавач. „Отричането, правдоподобно или не, затруднява установяването на отговорността и без сигурност става много по-трудно да се мобилизира подкрепа".

Британският директор на външното разузнаване Блейз Метревели - първата жена в историята, оглавила MI6 - по-рано предупреди, че Русия „ни тества в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната“, описвайки оперативно пространство между мир и открит конфликт.

Западни официални лица отбелязват, че саботажните инциденти, свързани с Москва, включително палежи, прекъсвания на инфраструктурата и предполагаеми заговори за убийства, са се увеличили рязко, откакто Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Някои анализатори смятат, че тези инциденти може да са репетиции за по-мащабни координирани операции.

Още: "Вагнер" имат нов господар и нова мисия: Европа и НАТО са в опасност

Предупредителен знак от Финландия

Европейските опасения се засилиха, след като финландските власти разкриха подозрителна дейност, свързана с компанията Airiston Helmi, която тихомълком беше закупила 17 имота в близост до стратегически морски маршрути и телекомуникационна инфраструктура. По време на голяма акция през 2018 г. разследващите откриха обширни съоръжения на остров, включително множество докове, системи за наблюдение, хеликоптерна площадка, комуникационно оборудване и сгради, наподобяващи военни казарми.

Въпреки че руският собственик на компанията в крайна сметка беше осъден за измама, а не за шпионаж, финландските власти разгледаха случая като потенциален модел за хибридни операции.

Още: Кибератаки, полети с дронове и палежи: Болници в Германия са в риск

След разследването Финландия ефективно забрани на руски и беларуски граждани да купуват недвижими имоти, като по-късно тази мярка беше последвана от няколко балтийски държави.

Снимка: германската военна база в Кьолн-Ван, Getty Images

Европейските вратички в закона

Въпреки нарастващата загриженост, представители на разузнавателните служби предупреждават, че пропуските в законодателството все още позволяват на руски инвеститори да придобиват стратегически разположени имоти в много европейски страни, включително във Великобритания. Експерти по сигурността се опасяват, че уязвимите места могат да включват райони в близост до подводни бази, точки за подводни кабели и големи военни съоръжения.

Още: След саботаж: Десетки хиляди са без ток в Берлин (ВИДЕО)

Служители в Норвегия и Швеция също са подали сигнали за имоти, свързани с руски организации, в близост до чувствителни арктически бази и летища. В някои случаи сгради, собственост на организации, свързани с Москва, са били оценени като потенциални платформи за наблюдение.

Чарли Едуардс, старши научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания, заяви, че придобиването на недвижими имоти се е превърнало в признат компонент на съвременната хибридна война.

Още: FT: Русия подготвя атентати в Европа (СНИМКА)

Европейски разузнавателни служби смятат, че Русия е преминала от големи, лесно откриваеми проекти към придобиване на много по-малки, обикновени имоти в цяла Европа, създавайки разпръсната мрежа, която е значително по-трудна за наблюдение, отбелязва The Telegraph.

По-рано се появиха съобщения, че руските разузнавателни служби може да са използвали останките от ферибота MS Estonia в Балтийско море като тайно място за подводни операции за наблюдение, насочени към военноморските дейности на НАТО.

Още: Взривяване на самолети, летящи от Европа за САЩ: Осуетена е руска операция, но има още много