Лесни за поддръжка многогодишни растения, които виреят в повдигнати градински лехи

Градинарството би трябвало да е релаксиращо хоби. Но за да превърнете външното си пространство в най-добрата версия на себе си, често означава да вложите потта си – и дори сълзите си – в това. Ако сте си купили повдигната градинска леха, мислейки си, че тя ще реши повечето ви проблеми, вероятно сте установили, че тя ви е донесла нов комплект. Разбира се, повдигнатите градини имат много предимства, като например отличен дренаж на почвата, но ако засаждате грешни растения, това може да усложни всичко. Агресивните разпръсквачи и дълбоко вкореняващите растения като мента (първата) и аспержи (второто) обикновено не се справят добре в повдигнатите лехи. Именно тук се намесват лесните за поддръжка многогодишни растения, за да направят градинарското ви преживяване наистина безпроблемно.

Вашата повдигната леха може да е най-впечатляващата във вашия квартал, но ако е пълна с жадни за храна, растения, изискващи много поддръжка, ще прекарате по-голямата част от времето си в заместване на по-слабо представящи се. Някои зеленчуци и билки са рок звезди в повдигнатите градински лехи, докато други растения просто не виреят . Но издръжливите многогодишни растения са като този постоянен най-добър приятел.

Те не се нуждаят от постоянно внимание, но се появяват, когато е най-важно. Издръжливите многогодишни растения - като божури (Paeonia) и метличести хортензии (Hydrangea paniculata) - може да изглеждат изискващи много поддръжка заради големите си, ефектни цветове, но всъщност са едни от най-добрите изпълнители в повдигнатите градини. Дори многогодишните растения, които нямат големи, красиви цветове, но придават на пространството ви тонове цвят, като лавандула (Lavandula) и градински чай (Salvia farinacea), ще ви възвърнат инвестицията за години напред. Ако някога сте се надявали, че вашата повдигната леха може да бъде по-самостоятелна, тези многогодишни растения са тези, които правят такъв вид градина възможна.

Божур

Доста сме пристрастни към божурите. Това е така, защото те внасят много драма във всеки двор или повдигната градинска леха. Божурите също така са прекрасни рязани цветя, когато имате нужда да освежите дома си.

Лавандула

Избягвайте да добавяте лавандула към повдигнатата си градинска леха, ако не искате изобилие от аромат, цвят и структура да изпълнят пространството ви. Ако искате всички тези неща, лавандулата е едно от най-добрите лесни за поддръжка многогодишни растения в квартала. Всъщност, тя се нуждае от адекватен дренаж, за да вирее на слънчеви места в зони от 5 до 9. Лавандулата е устойчива на суша и изисква малко поливане около веднъж седмично.

Циния

Циниите (Zinnia) са непринудени, лесни за поддръжка растения, които могат да добавят широка гама от весели цветове към вашата повдигната градинска леха. Циниите виреят на пълно слънце и добре дренирана почва, като цъфтежът им продължава от пролетта до есента. Вертикално растящото растение може да достигне до 1,2 метра височина.