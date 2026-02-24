Страхотно K-Pop шоу завладява Сцена „Централни хали“ на 28 февруари

Много музика, танци и изненади очакват феновете на K-Pop на Сцена „Централни хали“ на 28 февруари от 15:00 ч. Специалното събитие е с вход свободен и ще събере на едно място почитателите на корейската поп култура. Акцент в програмата ще бъдат филмът K-Pop Demon Hunters и тематични нудли, вдъхновени от неговите герои.

Програмата ще стартира с едни от най-епичните K-Pop хитове, а сцената ще бъде подгрята от талантливи K-Pop групи. Кулминацията на следобеда ще бъде зрелищно танцово предизвикателство, в което всички желаещи ще могат да демонстрират уменията си и да завладеят дансинга.

Освен танцовите активности, организаторите са подготвили и серия от тематични игри, които ще проверят познанията на участниците за K-Pop културата и любимите им герои.

Филмът K-Pop Demon Hunters, който се превърна в истинска сензация, разказва историята на трио K-Pop суперзвезди, които съчетават сценичния си живот с тайна мисия да бъдат ловци на демони. В духа на историята най-смелите „ловци на демони“ по време на събитието ще си тръгнат с тематични нудли и още вкусни награди.

Събитието е част от разнообразната културна програма на Сцена „Централни хали“, която Kaufland развива като място за срещи, градска култура и споделени преживявания в сърцето на София.

*Максималният брой участници на събитието е до 150 души.

**Събитията на Сцена „Централна хали“ се заснемат. Моля, ако НЕ желаете да бъдете снимани, да информирате колега от екипа на Kaufland на място.