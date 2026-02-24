Ръсел Кроу с неочаквана колекционерска страст (ВИДЕО)

Познаваме Ръсел Кроу като актьор и музикант, но малцина го свързват с колекционирането на часовници. В своя TikTok профил звездата разкрива дългогодишната си страст именно към тях. В програмата му присъстват музика и часовници. Кроу дебютира в TikTok миналото лято, първоначално за да популяризира групата си Indoor Garden Party. От края на януари обаче в профила си „igp366“, чието име е вдъхновено от бандата, новозеландският актьор забавлява близо 48 000 последователи, споделяйки по-малко известната си страст към часовникарството.

„Няма да ви покажа цялата си колекция. Това би отнело много време, защото съм обсебен от часовниците от години. Ще ви покажа тези, които нося в момента, през лятото в южното полукълбо“, казва той във видео, публикувано на 29 януари от дома му в Австралия.

Снимка: Getty Images

Любимите му модели

Носителят на „Оскар“ за „Гладиатор“ започва с Omega Seamaster Diver 300M, модел от 2022 г., създаден по повод 60-годишнината от филмите за Джеймс Бонд. Сред любимците му са още Tudor Black Bay Chrono „Flamingo Blue“, Jaeger-LeCoultre Reverso, който предпочита за вечерни излизания, „Rallymaster“ – издание Wimbledon на Maurice de Mauriac, както и Rolex Cosmograph Daytona с тюркоазен циферблат.

Именно последният модел, по думите му, привлича особено внимание по време на тенис турнира „Уимбълдън“, където той се появи заедно с предполагаемата си годеница Бритни Терио.

„Има нещо в това тюркоазено синьо, което наистина ме впечатлява. А когато носиш часовника с костюм и той леко се подаде изпод ръкава, винаги привлича погледите“, споделя 61-годишният актьор.

В по-скорошно видео от 23 февруари Кроу се включва в популярния формат „разопаковане“, представяйки модел на италианската марка Giuliano Mazzuoli, чиито часовници колекционира.

През 2021 г. той поръчва персонализирана серия от същата марка и подарява часовниците на част от екипа на „Гладиатор“, включително на режисьора Ридли Скот, по случай 21-ата годишнина от премиерата на филма. Хоакин Финикс получава специална веган версия с метална вместо кожена каишка. Общо 35 часовника са изработени за повода – толкова, на колкото години е бил Кроу по време на снимките.

