Лайфстайл:

Заради протестите на студентите в Иран: Властта разположи тежки картечници (СНИМКА)

24 февруари 2026, 15:53 часа 347 прочитания 0 коментара
Заради протестите на студентите в Иран: Властта разположи тежки картечници (СНИМКА)

Ирански студенти от университета "Шахид Бехешти" в Техеран организират голям митинг срещу режима, докато протестите в университетските кампуси продължават за четвърти пореден ден. Междувременно тежки картечници са разположени около университетите в Техеран от вчера, съобщава международния новинарски телевизонен канал, базиран в Тел Авив - i24NEWS. Кореспондент на медията разпространява информация и снимки в платформата Х за тежките картечници, позовавайки се на иранските опозиционни медии.

Протестите на студентите в Иран

Протестите започнаха в четвъртък и продължиха през уикенда, когато студенти от няколко ирански университета проведоха антиправителствени митинги, съобщиха местните медии. В един университет в Техеран силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат демонстрацията. 

Демонстрантите поискаха и освобождаването на затворени студенти. Според иранските опозиционни медии, скандиранията на протестите включваха: "Смърт за Хаменей", "Кръвопролитието няма да бъде забравено", "Не дадохме живота си, за да правим компромиси и да хвалим един лидер-убиец" и "Да живее шахът".

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват кадри от протестите от последните дни. ОЩЕ: Иранските студенти отново се вдигнаха срещу аятолаха, Русия ще достави на Иран 500 преносими ракетни комплекса (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Техеран Али Хаменей Иран студенти картечница протести Иран протест Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес