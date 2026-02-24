Заради протестите на студентите в Иран: Властта разположи тежки картечници (СНИМКА)

Ирански студенти от университета "Шахид Бехешти" в Техеран организират голям митинг срещу режима, докато протестите в университетските кампуси продължават за четвърти пореден ден. Междувременно тежки картечници са разположени около университетите в Техеран от вчера, съобщава международния новинарски телевизонен канал, базиран в Тел Авив - i24NEWS. Кореспондент на медията разпространява информация и снимки в платформата Х за тежките картечници, позовавайки се на иранските опозиционни медии.
Протестите на студентите в Иран
Протестите започнаха в четвъртък и продължиха през уикенда, когато студенти от няколко ирански университета проведоха антиправителствени митинги, съобщиха местните медии. В един университет в Техеран силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрацията.
Демонстрантите поискаха и освобождаването на затворени студенти. Според иранските опозиционни медии, скандиранията на протестите включваха: "Смърт за Хаменей", "Кръвопролитието няма да бъде забравено", "Не дадохме живота си, за да правим компромиси и да хвалим един лидер-убиец" и "Да живее шахът".
Междувременно в социалните мрежи се разпространяват кадри от протестите от последните дни.
