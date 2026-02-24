Какво е хидрофобия при растенията и как да ги съживите

Нещо не е наред с любимото ни стайно растение – увисва или има покафенели листа – какво може да е? Дали растението има хидрофобия или е болно от друг здравословен проблем?

Расте като дръвче или храст, а белите цветове са по-красиви от камелия: Що е то?

Хидрофобните растения са, когато почвата в саксията стане толкова суха, че стане восъчна и отблъсква водата. Ако полеете растението добре, но центърът на почвата остане сух, вероятната диагноза е хидрофобия. Можете също да проверите почвата – дали е суха и прашна? Саксията не е ли прекалено лека?

Може да имате кореново гниене , ако растението ви има увяхващи, отпуснати, кафяви или жълти листа. Мислете за кореновото гниене като за противоположност на хидрофобията. Въпреки че растенията може да изглеждат хидрофобни от почвата нагоре, почвата не е суха, а тежка и влажна. Извадете кореновата бала от контейнера и потърсете черни, миризливи или кашави корени.

Още: Защо февруари е преломната точка за почвата на закрито

Ако вашите стайни растения имат листа, които увяхват, къдрят се и са хрупкави, те може да страдат от стрес . Най-вероятната причина за стрес от околната среда при стайните растения е местоположението им. Растение, разположено близо до климатик или отоплител, почти сигурно ще страда от стрес.

Най-добрите сортове домати за оранжерията ви – реколтата ще бъде огромна

Друга възможна причина за кафяви, хрупкави листа: недостиг на хранителни вещества или изгаряне от тор . Ако вашите стайни растения имат листа с покафенели връхчета, те може да се нуждаят от повече хранителни вещества, но също така може да страдат от твърде много сол от тор.

Мислете за това като за жизненоважна спасителна мисия в края на зимата – най-доброто освежаване през февруари преди пролетта. Единственото „оборудване“, от което се нуждаете за това третиране, е мивка или кофа с вода.

Преди да се впуснете в засаждането, помислете за премахване на около 2,5 см горен слой почва. Това е необходимо само ако почвата е изключително водоотблъскваща, но не може да навреди на никое стайно растение.

Още: Лепкави листа по стайните растения - какви са причините

А сега, да се заемем с мивката (или кофата). Това е най-лесното средство за премахване на водоотблъскваща почва.

Добавете няколко сантиметра хладка вода в мивката (или кофата).

Вземете стайното си растение и поставете дъното на саксията във водата. Ако саксията изплува на повърхността, добавете малки камъчета в саксията, за да я натежите.

Дръжте саксията с растението във водата за два часа. Използвайте клечка за хранене, за да направите дупки в почвата, за да помогнете на водата да проникне по време на накисването.

Още: Лесни за поддръжка многогодишни растения, които виреят в повдигнати градински лехи

Извадете контейнера и го оставете да се отцеди в празна мивка.

Като опция можете да добавите малко течен овлажнител и малко течен тор в мивката, преди да полеете стайното растение с вода. Не е необходимо, но ще подпомогне растежа на корените.