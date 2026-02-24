Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Отглеждането на растения често може да изглежда като игра на предположения. Купуването на най-добрите семена, спазването на инструкциите за поливане и осигуряването на изобилие от слънчева светлина – всичко това очевидно е важно, но е само част от процеса. Ако някога сте се чувствали разочаровани от пожълтели листа или забавен растеж, виновникът може да се крие в почвата ви.

Още: Градинарите често правят тази грешка – тя съсипва разсада още в началото

Защо тестването на pH на почвата е важно

Повечето градинари не осъзнават как ниското pH на почвата тихо определя нещата. Ако pH падне до около 5 в киселинна среда, изведнъж калцият и фосфорът се заключват във форми, които корените не могат да докоснат. Ако pH скочи до 8 в алкална среда, желязото и манганът изчезват, оставяйки растенията да изглеждат жълти и гладни – без значение колко тор добавяте.

Най-подходящият диапазон за повечето зеленчуци и цветя е леко киселинният до неутрален диапазон на pH от 6-7. Някои градински растения обаче играят по различни правила. Боровинките и азалиите се нуждаят от по-остра киселинност (4,5-5,5), докато люляците и клематисите предпочитат лека алкалност (7-7,5). Така че първото тестване на почвата ви помага да избегнете много главоболия.

Още: Най-добрите сортове домати за оранжерията ви – реколтата ще бъде огромна

Защо този евтин тест работи

За основни въпроси, свързани с градината, като например „трябва ли да добавя вар?“ или „ще бъдат ли моите хортензии щастливи?“, този прост тест е много полезен. Отнема няколко минути, за да се определи дали pH-то на почвата ви е киселинно или алкално – и след това дали е необходимо да подобрите градинската почва.

И ако не видите реакция, почвата ви вероятно е неутрална. Така че, преди да посегнете към търговски комплект за тестване на почвата, този трик с продукти от килера е изключително поучителен (и много евтин).

Какво ви е необходимо за този тест

За да си направите собствен комплект за определяне на pH на почвата, просто отидете до шкафа и съберете тези неща:

Още: Все още не е късно: 8 растения, които трябва да подрежете през февруари

Два малки стъклени буркана или купички

Проби от почвата: Вземете проби на дълбочина 10-15 см в няколко части на определена област. Стремете се към дълбочина, където живеят корените. Смесете ги, за да получите средна стойност.

Дестилирана вода: Уверете се, че водата е дестилирана. Чешмяната вода съдържа минерали, които могат да повлияят на резултатите.

Бял оцет, половин чаша на тест.

Сода бикарбонат, 3-4 щедри лъжици на тест.

Супена лъжица или чаена лъжичка за разбъркване.

Как да проверите за алкална почва

Сложете две супени лъжици от смесената почва в първия буркан. Добавете дестилирана вода и разбърквайте, докато се получи гъста, лепкава паста, като тежко тесто за палачинки. Налейте около половин чаша бял оцет и наблюдавайте внимателно.

Още: 7 трика, с които вашите семена ще покълнат два пъти по-бързо тази пролет

Незабавното образуване на мехурчета или бълбукане означава, че почвата ви е алкална (над pH 7). Лекото образуване на мехурчета предполага pH около 7,5, докато обилното образуване на пяна сигнализира за pH 8,0 или по-високо. Това, което виждате, е CO2 газ, който се отделя нагоре, докато киселината на оцета реагира с алкални съединения (предимно карбонати) в почвата – просто е и е забавно да се види в действие.

Как да проверите за киселинност на почвата

Смесете 2 супени лъжици прясна проба от почвата във втория си буркан с дестилирана вода. Разбъркайте до същата кална консистенция като първия тест. Този път поръсете обилно количество сода бикарбонат и наблюдавайте.

Още: 6 прости начина да си гарантирате здрав разсад – без загуби и разочарования

Балончетата тук показват, че почвата ви е киселинна (под pH 7). Силата на реакцията отново показва колко далеч е почвата ви от неутрална. Лекото мехурчене означава, че вероятно е в диапазона 6–6,5, докато силната реакция предполага pH на почвата 5,5 или по-ниско.

Какво да правим след това

Ако не видите реакция в нито един от бурканите, не се отчайвайте. Това означава, че вероятно имате неутрална почва (около pH 7). За много от растенията, които искате да отглеждате, това е чудесна новина. Можете да засаждате уверено, използвайки стандартен компост и органични торове, и да очаквате засаждане с широка гама от храсти, многогодишни и едногодишни растения.

Още: Тайната на опитните градинари: Как да накарате дори старите семена да покълнат (1 част)

Ако обаче резултатите ви покажат киселинни или алкални почви, тогава, в зависимост от растенията, които искате да отглеждате, ще трябва да имате предвид следното:

Ако почвата е алкална: Ако трябва да намалите pH надолу за растения, които изискват неутрални или киселинни условия, най-добрите ви варианти са елементарна сяра, алуминиев сулфат или торфен мъх. За малки лехи, смесването на 5 см торфен мъх по време на пролетната подготовка върши чудеса. Можете също да смесите малко елементарна сяра или органичен серен подкислител.

Ако трябва да намалите pH надолу за растения, които изискват неутрални или киселинни условия, най-добрите ви варианти са елементарна сяра, алуминиев сулфат или торфен мъх. За малки лехи, смесването на 5 см торфен мъх по време на пролетната подготовка върши чудеса. Можете също да смесите малко елементарна сяра или органичен серен подкислител. Ако почвата е киселинна: Отново, ако трябва да повишите pH за по-алкалнолюбиви растения като камелии, клематиси или лавандула, добавете малко вар към почвата. Селскостопанската вар или доломитовата вар вършат работа. Разпределете я равномерно и полейте добре, но не забравяйте, че песъчливите почви реагират бързо, докато тежките глинести почви изискват повече време и продукт, за да се трансформират. Започнете с лека ръка, след което тествайте отново след няколко седмици, за да видите как се справяте.

Кога да се проведе тестът

Времето е всичко в градината. В идеалния случай трябва да направите теста, преди да започнете нова леха или когато растенията ви изглеждат нещастни без видима причина. Ако през последния ви вегетационен период сте имали много мистериозни жълти листа, бавен растеж или липса на цъфтеж въпреки редовното поливане и слънцето, тогава това може да е идеалното време да направите теста преди да дойде пролетта. Това обикновено са първите визуални признаци, че pH на почвата ви блокира хранителните вещества.

Още: Тайната на ранната реколта: Какво задължително се сее през февруари