Как да премахнете от котлона следи от изгаряне и петна

Котлоните са работните коне на кухните. Те са мястото, където се случва цялата кулинарна магия - но магията рядко е подредена. Дори и да почистите печката си бегло в края на вечерта, може да не ви се иска да се потите, за да търкате следи от изгаряне и засъхнали петна в девет часа вечерта, оставяйки го за друг ден. Е, ако този ден най-накрая е дошъл, може би търсите лесни начини за премахване на такива упорити петна от котлона си, независимо дали имате газов котлон или електрически стъклен плот. Събрахме серия от трикове, които действително работят, гарантирайки, че дори най-упоритите следи от изгаряне или водни петна ще бъдат премахнати от повърхностите им.

Най-хубавото е, че всички тези методи са лесни за отстраняване, което означава, че няма да се налага да купувате нови устройства или да инвестирате в твърде много нови специализирани почистващи препарати, за да постигнете резултати. Някои от тези трикове използват различни методи, за да получат един и същ резултат, което ви позволява да изберете такъв, който използва продукти, които вече имате под ръка или с които се чувствате най-комфортно. Ето как да накарате уреда си да изглежда отново като нов с тези прости трикове за почистване.

Дали тенджерата ви с паста е преляла, оставяйки нишестено, кафяво петно ​​върху стъклената ви котлон? Може би сте успели да премахнете част от него с почистващ препарат и гъба, но има вероятност все още да са останали остатъци, които никакво търкане не може да премахне. Ако е така, време е да смените тактиката си и да използвате почистващ препарат за стъклокерамика и бръснарско ножче

Важно е да използвате продукт, специално създаден за стъклокерамика, тъй като той ще бъде достатъчно силен, за да се справи с мазнините и остатъците от храна, без да е твърде абразивен. Абразивните почистващи препарати могат да оставят малки вдлъбнатини по стъклената повърхност, което ще направи котлона ви да изглежда износен с течение на времето - една от най-големите грешки при почистване на стъклени печки.

Ако почистващите препарати с агресивни съставки могат да повредят котлона ви, може би се чудите дали използването на бръснарско ножче за почистване на изгоряла печка е добра идея . Е, всичко зависи от това как го държите. За да изстържете следите от изгаряне, поставете бръснарското ножче под ъгъл от 45 градуса и внимателно го изстържете с кратки движения. Използването на по-нисък или по-висок ъгъл може да създаде случайни драскотини, така че дръжте ръката си стабилна по време на този процес. След това добавете малка точка паста върху всяка горелка. Пропуснете големите капки, които често виждате в TikTok, тъй като те само създават отпадъци и са досадни за избърсване. Използвайте кърпа, за да я разнесете върху всяка горелка и я оставете да изсъхне напълно. След като това стане, използвайте микрофибърна кърпа, за да полирате продукта, оставяйки повърхност без следи. Ако все още виждате остатъци, просто повторете процеса с бръснарското ножче и пастата, като работите бавно, докато получите чист котлон.

Или използвайте водороден прекис и кухненска хартия, за да премахнете следи от изгаряне върху стъклен котлон.

Нямате специална почистваща паста под ръка? Е, ако имате бутилка водороден прекис в килера си, значи не е всичко загубено. Можете да го използвате, за да се справите с тези досадни следи от изгаряне само с кухненска хартия. Просто напръскайте водороден прекис върху петното, достатъчно, за да се образува малка локва върху котлона. Оставете го за минута-две, за да може да проникне в изгорялата храна. След това поставете кухненска хартия върху него, оставяйки го да се насити с течността. Оставете го за около половин час, преди да го избършете, и ще видите следите от изгаряне да се появяват върху мократа кърпа.

Въпреки че този метод е ефективен, той няма същия процент на успех като бръснарското ножче и почистващия препарат за стъклокерамика. Някои коментатори, които са го изпробвали, са установили, че работи най-добре върху пресни следи от изгаряне, а не върху такива, които са престояли седмица или повече. За по-стари петна вероятно ще трябва да комбинирате пероксида с други почистващи препарати. Например, популярна смес с потвърден успех е смесването на препарат за съдове Dawn, сода бикарбонат и водороден пероксид върху стъкления плот, като разпределите пастата равномерно по повърхността. Можете да измервате количеството само на око, но се уверете, че не добавяте твърде много пероксид, за да остане гъст и да не се разтича. Оставете го да проникне за около 10 минути и след това го изтъркайте с мека четка. Трябва да видите как храната веднага се повдига.