Станка Златева няма да отстъпи - шампионите Милов и Новиков остават аут от Европейското по борба

24 февруари 2026, 15:55 часа 372 прочитания 0 коментара
Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева няма да отстъпи от политиката си, че всички национални състезатели трябва да водят централизирана подготовка и да участват по лагерите на националния отбор. Това означава, че няма да бъде направен компромис за състезателите на ЦСКА Кирил Милов и Семен Новиков, които продължават да настояват да тренират с личния си треньор Сослан Фарниев.

Милов и Новиков имат покана, но не участват в подготовката на националния отбор

В интервю пред Actualno.com Станка Златева заяви, че Милов и Новиков са поканени, но след като не присъстват на подготовката на националните отбори, няма как да се състезават на предстоящото Европейско първенство в Тирана през април. Златева смята, че те може и да нямат против да се включат в националните лагери, но да ги спират от техния клуб ЦСКА, управляван от Гриша Ганчев.

Кирил Милов и Данаил Ганчев

Разговорите на Станка Златева с Гриша Ганчев не дадоха резултат - нито федерацията, нито ЦСКА отстъпиха в исканията си

"Имахме разговори с Гриша Ганчев. Всеки си "шета на акъла". Той е голям човек, той си преценя сам за неговите спортисти дали ще ги пуска. Вратата е била отворена, имало е разговори - това, че те не продължават да идват, това си е тяхно решение", заяви Златева пред нашата медия. Попитана дали Милов и Новиков ще участват на Европейското в Тирана, тя каза: "След като Кирил Милов и Семен Новиков не присъстват на подготовка с националните отбори, според вас трябва ли да участват на Европейското?"

Станка Златева

"Ние сме ги поканили. Стоян Добрев си подаде оставката, сега не мога да разбера кой им е проблемът. Има си треньори, лагерите вървят, хората си работят. Отново интриги и лъжи се хвърлят, отново провокации, с които да занимават обществото. Пак казвам - лагерите вървят, подготовката върви", каза още Златева, която смята, че цялата кал срещу нея е заради треньорите Фарниеви.

Изглежда, че България няма да може да разчита на двама от най-добрите си състезатели по борба, освен ако не настъпи драстична промяна в позицията им - да започнат да водят централизирана подготовка с националните треньори. Милов е действащ европейски шампион от 2025 година, докато Семен Новиков стана втори в Европа. Той е и олимпийски шампион от Париж 2024. Двамата пропуснаха и Световното първенство през 2025 г., тъй като отново не спазиха правилата на федерацията да водят централизирана подготовка.

Стефан Йорданов
