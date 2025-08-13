Защо трябва да поръсвате лехите в градината със сода?

Обикновената кухненска сода има още едно приложение, добре известно на опитните градинари. Този бял прах може да се превърне в истински помощник за растенията, изпълнявайки двойна функция. Тя демонстрира впечатляваща ефективност в борбата с някои болести по растенията.

Приложение на сода в градинарството

Содата създава алкална среда по повърхността на листата, което е неблагоприятно за развитието на гъбични спори. Особено забележим е нейният ефект срещу брашнеста мана по краставиците и тиквите. Разтворът от сода е нежен към растенията и не причинява изгаряния, когато се използва правилно, което го прави по-безопасна алтернатива на някои химикали.

В допълнение към защитата, содата има лек стимулиращ ефект върху развитието на културата. Тя насърчава по-доброто усвояване на хранителните вещества от почвата. Някои градинари отбелязват подобрение във вкуса на доматите след третиране със содов разтвор. Содата може леко да намали излишната киселинност на почвата, което много растения харесват.

Как содата помага за премахване на плевели и ускоряване на цъфтежа на цветята

Освен това отблъсква някои нежелани гости, като мравки и охлюви. Разпръсната на тънка линия около лехите, тя създава бариера за тези вредители. Използването на сода е рентабилно и достъпно за всеки. Опаковка от този продукт може да се намери в почти всеки дом.

Приготвянето на работния разтвор не изисква специални умения или оборудване. Важно е само да се спазват препоръчителните концентрации, обикновено 1-2 супени лъжици на литър вода. Содата може да се използва както за пръскане на листа, така и за поливане на почвата в корена.

Важно е да се запомни, че твърде много сода може да наруши почвения баланс. Умереността и наблюдението на реакцията на растенията са ключът към успеха. По-добре е да започнете да използвате сода с малки дози върху ограничена площ. Положителният резултат ще ви убеди в целесъобразността на по-нататъшната ѝ употреба.

Всички правят тази грешка: Как правилно да използвате сода в градината

Содата може да помогне в борбата с досадните мравки. В случая има 3 начина на нейното приложение.

Смес със захар. Смесете равни части сода бикарбонат и захар. Сладката миризма ще привлече мравките, а содата, след като попадне в тялото им, ще унищожи вредителите. Поръсете сместа на места, където се събират мравки и близо до мравуняци.

Чиста сода. Ако мравките вече са се настанили в градината ви, поръсете със сода бикарбонат местата, където са активни. Обърнете специално внимание на зоните в близост до растенията, които са повредили.

Паста с растително масло. Смесете содата за хляб с малко количество растително масло, за да се образува гъста паста. Нанесете я по пътеките на мравките. Маслото ще увеличи привлекателността на сместа, а содата ще стане по-ефективна.

Сода и брашно – ефективна комбинация срещу гъсеници в градината