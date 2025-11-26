Кметът на Вашингтон няма да се бори за преизбиране

Кметът на Вашингтон Мюриъл Боузър заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране догодина, предаде "Ройтерс". "За мен беше чест да бъда вашият кмет. Заедно изградихме наследство от успехи, с което се гордея изключително много", заяви тя. "С благодарно сърце обявявам, че няма да се кандидатирам за четвърти мандат", обеща политикът. Още: Тръмп обяви победа над престъпността във Вашингтон (СНИМКА)

Кметът е в конфликт

Снимка: Getty images

Мюриъл Баузър, която е демократ, е кмет от 2015 г., след като повече от десетилетие е работила в общинската администрация, включително в общинския съвет. Кметът влезе в конфликт с федералното правителство, като се противопостави на решението на президента Доналд Тръмп от август да разположи 800 войници от Националната гвардия в града и да поеме федерален контрол над полицейското управление на Вашингтон.

Още: Като във Франция: Тръмп планира да построи арка във Вашингтон

Тръмп отдавна се подиграва на Вашингтон като град, претъпкан с престъпност. Насилието в града достигна връх през 2023 г., когато броят на убийствата достигна най-високото си ниво за повече от две десетилетия.

Баузър отговори с полицейска стратегия, използваща данни за насочване на допълнителни патрули в райони с висока престъпност, и оттогава броят на сигнализираните инциденти намалява, според полицейските записи. През септември градът заведе дело срещу администрацията на Тръмп, за да предотврати разполагането на Националната гвардия, което федерален съдия временно спря миналата седмица.

Белият дом не отговори веднага на искането за коментар относно решението на Баузър да не се кандидатира за преизбиране.По време на първия мандат на Тръмп Баузър често остро критикуваше неговата администрацията.

Още: Тръмп ще патрулира с полицията и военните във Вашингтон (ВИДЕО)