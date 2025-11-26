На финалната права: Комисия в НС гласува малките бюджети

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще разгледа на второ четене законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и за бюджета на Здравната каса. След първото гласуване в пленарната зала, от управляващото мнозинство внесоха предложения за промени единствено в проектобюджета на Касата, предаде БНР. Още: Часовникът за предложения тиктака: Ето кои партии искат отмяна на по-високите осигуровки

Предложенията

Заради предвиденото увеличение на вноската за пенсия с 2 процентни пункта, от ПП-ДБ и от "Възраждане" предлагат запазването й през следващата година с промени в проектобюджета на общественото осигуряване. От същите партии предлагат работодателите да заплащат само първия ден от болничните, а всеки следващ ден да се поема от НОИ. Мартин Димитров от ПП-ДБ предлага държавните служители и работещите в службите да започнат да плащат осигурителните си вноски.

Колкото до бюджета на Здравната каса - управляващите запазват предложението си за фиксирани минимални заплати на лекарите без специалност и медицинските сестри. От ПП-ДБ и "Възраждане" предлагат минимумът да се обвърже със средната за страната заплата - съответно 150 процента и 125 процента от стойността й.

Предложението на ПП-ДБ предвижда и таван на заплащането на медицинския персонал, който да е не повече от 10 пъти по най-ниската заплата в дадена болница.

Според внесените от управляващите поправки, целевите средства за заплати на медици, заложени в бюджета на Касата, ще бъдат разпределени между държавни и общински болници, и ще могат да се харчат само за възнаграждения.

