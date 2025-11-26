Войната в Украйна:

Тристранката в опит да се събере за майчинството

26 ноември 2025, 06:29 часа 283 прочитания 0 коментара
Тристранката в опит да се събере за майчинството

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) да обсъди предложения за промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда, предаде БНР. Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство - това предвижда промяната в Закона за здравното осигуряване, предложена от депутата от ПП-ДБ Венко Сабрутев и група народни представители. По действащото законодателство работодателят плаща здравните осигуровки. Според вносителите така бизнесът поема разходи за служители, които не работят, а настоящите разпоредби водят до дискриминация спрямо млади жени, които работодателите често избягват да наемат заради бъдещи разходи.

Още: Министър разкри колко ще е майчинството през втората година

Предложенията за майчинството

Снимка: БГНЕС

17 милиона лева годишно ще са необходими на държавата, за да плаща здравните осигуровки в периода на двете години майчинство. Вносителите смятат, че средствата ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и повече приходи от данъци и осигуровки.

Още: Депутатите отхвърлиха увеличение на парите за майките, които се връщат на работа по-рано

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди и промени в Кодекса на труда. Предложението е на заместник-председателя на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов и група депутати. Целта на поправките е бъдат ограничени лошите практики при разпределяне на допълнителни възнаграждения в администрацията.

"Ограничаване на бонусите в целия публичен сектор - в съдебната власт, в регулаторите, в администрацията, в публичните предприятия. Защото и ВСС, и публичните предприятия - навсякъде се раздават едни бонуси, като че ли има милиарди в държавата за разпореждане. Няма такива и затова сме предложили да се ограничат всички бонуси", обясни Божанов.

Още: Познато: Майчинските пак на дневен ред и пак с тласък да се увеличат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Майчинство Тристранка НСТС обезщетения за майчинство
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес