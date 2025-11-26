Тристранката в опит да се събере за майчинството

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) да обсъди предложения за промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда, предаде БНР. Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство - това предвижда промяната в Закона за здравното осигуряване, предложена от депутата от ПП-ДБ Венко Сабрутев и група народни представители. По действащото законодателство работодателят плаща здравните осигуровки. Според вносителите така бизнесът поема разходи за служители, които не работят, а настоящите разпоредби водят до дискриминация спрямо млади жени, които работодателите често избягват да наемат заради бъдещи разходи.

Предложенията за майчинството

17 милиона лева годишно ще са необходими на държавата, за да плаща здравните осигуровки в периода на двете години майчинство. Вносителите смятат, че средствата ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и повече приходи от данъци и осигуровки.

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди и промени в Кодекса на труда. Предложението е на заместник-председателя на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов и група депутати. Целта на поправките е бъдат ограничени лошите практики при разпределяне на допълнителни възнаграждения в администрацията.

"Ограничаване на бонусите в целия публичен сектор - в съдебната власт, в регулаторите, в администрацията, в публичните предприятия. Защото и ВСС, и публичните предприятия - навсякъде се раздават едни бонуси, като че ли има милиарди в държавата за разпореждане. Няма такива и затова сме предложили да се ограничат всички бонуси", обясни Божанов.

