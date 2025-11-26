Войната в Украйна:

Съдът решава дали Никола Барбутов остава в ареста

26 ноември 2025, 06:26 часа 121 прочитания 0 коментара
Съдът решава дали Никола Барбутов остава в ареста

Софийският градски съд (СГС) ще решис дали да освободи от ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен. На 12 септември СГС реши той да остане зад решетките заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.

ОЩЕ: Внесоха в съда и делото срещу Никола Барбутов: какви са обвиненията срещу него и още трима души?

Обвиненията

Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха задържани след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост", че има нередности в Столичната община. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Никола Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Бившият заместник-кмет на София обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

След ареста на Барбутов Кирил Петков се оттегли като съпредседател на ПП и подаде оставка като депутат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
арест прокуратура Никола Барбутов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес