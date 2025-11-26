Съдът решава дали Никола Барбутов остава в ареста

Софийският градски съд (СГС) ще решис дали да освободи от ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен. На 12 септември СГС реши той да остане зад решетките заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.

ОЩЕ: Внесоха в съда и делото срещу Никола Барбутов: какви са обвиненията срещу него и още трима души?

Обвиненията

Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха задържани след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост", че има нередности в Столичната община. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Никола Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Бившият заместник-кмет на София обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

След ареста на Барбутов Кирил Петков се оттегли като съпредседател на ПП и подаде оставка като депутат.