БЧК-Ловеч в подкрепа на 155 деца в риск с топъл обяд

02 декември 2025, 19:54 часа 334 прочитания 0 коментара
Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за петнадесета година проект "Осигуряване на топъл обяд за деца» по програма "Партньорска мрежа за благотворителност". По проекта, който е с продължителност от 1-ви декември 2025 до края на март 2026 г., ще се организира трапезария за 103 деца от ОУ „Св. Кирил и Методий“ - Ловеч и 53 деца от ОУ „Св. Кирил и Методий“ в село Александрово, община Ловеч, в която ще се предлага топъл обяд на деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на стойност четири лева на ден.

Подборът на целевата група е от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК-Ловеч утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи топъл обяд за всеки месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 11.30 до 14.30 часа в  трапезария, обозначена със знака на Червения кръст.

Това ще бъде възможно благодарение на програмата на БЧК „Топъл обяд". Инициативата в подкрепа на децата на България се провежда за 22-ра поредна година. Нейната основна цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. БЧК се грижи за осигуряването на здравословно и пълноценно хранене на деца от уязвими групи, привличането и задържането на учениците в училище. За много от тях безплатният обяд е основната мотивация да посещават учебните занятия. 

 

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
