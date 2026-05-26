Показаха черга с дължина над 200 м, символизираща приятелството (ВИДЕО)

Черга с дължина над 200 метра, символизираща приятелството и обединението, беше показана в парк "Розариум" в Казанлък като част от тазгодишния Празник на розата. Проектът, наречен "Чергата ни", събира участници от повече от 150 местни организации – културни институти и читалища, пенсионерски клубове, училища, детски градини, неправителствени организации, медии, социални домове, както и множество граждани, като всички са изработили своя собствена част от чергата, вплитайки в нея послание и история. Основата на инсталацията е мрежа, върху която са завързани рециклирани платове и стари дрехи, нарязани и вплетени в пъстра композиция с разнообразни цветове и елементи.

Идеята е вдъхновена от проект на художничката Ивайла Живкова-Рошак в полския град Ломжа, с който Казанлък си партнира.

"Това е арт проект, който впоследствие се превърна в социален и обедини различни местни общности", каза за БТА зам.-кметът Сребра Касева. Тя разказа, че идеята се е родила при посещение на кмета Галина Стоянова в Полша на изложба на Ивайла Живкова. В момента чергата на Ломжа е представена заедно с тази на Казанлък, като са обединени от полското и българското знаме, както и от образ на розата – емблема на града и страната.

Чергата е изработена от парчета плат и е с тегло 450 килограма, като в нея са вплетени над 45 хиляди бода. Началото на плетенето ѝ е поставено на Кръстовден, а проектът се е оказал един обединителен акт, доказващ, че когато има смислена кауза, хората могат да бъдат заедно и да направят нещо хубаво за бъдещето. Касева посочи, че проектът ще има своето продължение, като от Община Казанлък предвиждат надграждането му с участието на побратимените на Казанлък градове.

Идеята за създаването на "килим на приятелството"

За БТА Ивайла Живкова-Рошак, която живее и твори в Полша вече 30 години, разказа, че идеята за създаване в Ломжа на "килим на приятелството”, се ражда покрай фестивала "Милион камбанки". В началото участниците изработват керамични звънчета, а по-късно инициативата се разширява с текстилни занимания и създаването на общ "килим", изработен от десетки хора – от деца до възрастни, посочи тя. По думите ѝ този проект има за цел да създава усещане за общност, приятелство и сплотеност.

По време на празника творбата ще остане в Музея на розата в Казанлък.