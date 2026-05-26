Брутално насилие срещу деца в българската художествена гимнастика! Разказ за унижения, заплахи, скубане и шамари

За брутално насилие в българската художествена гимнастика разказва Теди Ангелова - спортен психолог, който е имал досег с такъв случай. Тя сподели лична история на дете, което е преминало през такъв психологически и физически тормоз, без да ствава ясно кой и къде е извършвал въпросното насилие. Ангелова повдигна темата на страницата си във Фейсбук с призив да се направи разследване по въпроса, като смята, че насилието в художествената гимнастика е обществена тайна и е крайно време да се предприемат мерки.

Разказ за системен психологически и физически тормоз в художествената гимнастика

Според разказа на родител, който се е свързал със спортния психолог и е дал съгласие да се сподели част от ужасяващата история, става ясно, че деца на 8-9 години стават жертва на унижения, заплахи, наказания, скубане на коси и шамари. Дъщерята на въпросния родител почти винаги излизала разплакана от тренировка, но отказвала да споделя защо. Причината била, че треньорката им била казала да не споделят нищо на родителите си, а всичко, което им причинявала, било за тяхно добро и защото ги обича.

Ето цялата публикация на спортния психолог Теди Ангелова във Фейсбук (без редакторска намеса):

"Разказ на родител:

Дъщеря ми изобщо не се усмихваше. Почти винаги излизаше разплакана от тренировка. Две от децата от звеното се отказаха и аз се чудех как е възможно да пропускат подобен шанс. На едното момиче от стреса е започнала да му капе косата. Друго от момичетата е започнало да се буди с писъци.

Дъщеря ми един ден заплака неутешимо и тогава започна да разказва... разказваше за униженията, заплахите, наказанията, скубането и за шамарите. Това бяха деца на 8-9 години. Всичките търпяха. Треньорката им беше казала, че всичко, което се случва в залата трябва да остане там и че в никакъв случай не трябва да споделят нищо на родителите си. Беше им казала, че ги обича и всичко, което прави е за тяхно добро.

Това, което не разбирам е защо никой не говори открито по тази тема, защо никой журналист не направи разследване по въпроса, след като това е обществена тайна? Какво ще чакаме?Ами, ако следващата Цвети не падне върху клони, ако живее на по-висок етаж (не дай Боже)?

Със съгласието на родител споделям част от ужасяваща история, която ми разказа за детето си. В поста, който написах преди време за художествената гимнастика и разкрих бруталното унижение и насилие, над което са подложение децата - в коментарите ще го откриете и ще видите снимки и истории на смели родители, които споделят как децата им на по 5-6-7 години са блъскани, удряни, насилвани да тренират със счупен крак, унижавани, мачкани...

Ако за още някой не е ясно защо децата мълчат.

И аз да попитам защо никой не говори и не направи нещо по темата след като е обществена тайна? Институциите, медиите?

За да се стигне до тях обаче е необходимо вие като родители да разберете, че това е опасно за детето ви. Необходимо е да разберете, че нито един медал, не струва повече от живота на детето ви. Необходимо е да спрете да се страхувате и да започнете да говорите, да пуснете сигнали и жалби. Защото в един момент на институциите и медиите ще им се наложи да обърнат внимание."

