България най-сетне ще има паметник на Елисавета Багряна: Говори директорът на 51-во СУ

"Оживелият в камъка" лик на поетесата Елисавета Багряна ще бъде поставен на прага на 51-во Средно училище. Паметникът в училището, което носи нейното име, ще напомня, че "сърцето е единственият компас". Официалното откриване на паметника ще се случи на официална церемония пред входа на столичното училище от 11.00 ч. днес. На събитието ще присъства и внучката на Багряна - Елисавета Шапкарева.

Откриванетона паметника е част от тържествата, които 51-во училище чества тази година, а именно 65 години от създаването си и 35 години, откакто носи името на великата поетеса, разказа пред Actualno.com директорът на училището д-р Веселин Стефенов.

От думите му се разбра, че идеята се е зародила преди около половин година, но е трябвало да се извърви целият административен път по откриването на такъв монумент.

Необходимостта от паметника

"Паметникът е необходим, за да може да напомня на идващите поколения за великите поети, които са оставили следа в българската литуратура", коментираСтефенов.

Той обърна внимание, че никъде в Бългаприя и чужбиона няма открит паметник на поетесата. "Всъщност вдъхновени от нейното творчество - 35 години нашето училище възпитава учениците в духа на нейните стихове и произведения", добави още той.

Коя е Елисавета Багряна?

Елисавета Любомирова Белчева, по-известна с псевдонима Елисавета Багряна, е родена е на 29 април (16 април стар стил) 1893 г. в семейството на Мария и Любомир Белчеви в София.

Докато следва славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, тя дружи с писателите Г. Райчев, К. Константинов, Димчо Дебелянов, Д. Подвързачов, Христо Ясенов, Йордан Йовков.

Дружбата с тях оказва влияние на нейното творчество. За пръв път стихотворенията на Елисавета Багряна “Вечерна песен” и “Защо” са отпечатани в списание “Съвременна мисъл” през 1915 г. В периода 1915-1919 г.

Елисавета Багряна работи като гимназиална учителка във Враца и Кюстендил.

От 1921 г. тя участва активно в литературния живот на страната - твори като детска писателка и се изява като преводачка. Поетесата работи за “Вестник на жената”, в. “Лик”, за списанията “Съвременник”, “Златорог” и др. печатни издания. Нейната първа книга “Вечната и святата” излиза през 1927 г. и с това тя се утвърждава в литературните среди.

В поезията си Елисавета Багряна разкрива смело своята женска природа - "Потомка", "Interieur", "Пенелопа на XX век". През 1952 г. поетесата се изявява като редактор на списание "Септември". Умира на 23 март през 1991 г.