Стартира национална DMS кампания за "Мач на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" обяви официалния старт на дарителската кампания чрез есемес (SMS) за предстоящото издание на "Мач на Надеждата", което ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур", гр. Бургас.

Как да помогнете

За да бъде подкрепата още по-достъпна за всеки българин, Фондацията разкрива краткия номер 17 777 с текст на латиница DMS STAN. Дарителската кампания чрез есемес (SMS) ще продължи и след събитието в Бургас.

Всеки SMS е крачка към победата над болестта!

Стойността на еднократно дарение е 1.02 евро (2 лв.) за абонатите на всички мобилни оператори (A1, Yettel и VIVACOM). Средствата, събрани чрез DMS кампанията и от продажбата на билети за събитието, ще бъдат насочени към подобряване на грижата за онкоболни пациенти в Бургас и страната.

Повече за "Мача на Надеждата"

Един от акцентите на тазгодишното издание е солидарността с две от най-големите легенди на българския футбол – Любослав Пенев и Петър Хубчев, които в момента водят своята най-важна битка. Част от средствата ще бъдат предоставени в подкрепа на тяхното лечение и възстановяване.

Информация за билетите: Билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

В град Бургас: Физически каси на "Часовника" и на касата на Операта;

Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепим каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg.