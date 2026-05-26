Кристъл Палас - Райо Валекано: Кога и къде да гледаме финала в Лига на конференциите

В сряда вечер ще се изиграе още един финал от европейските клубни турнири на УЕФА за сезон 2025/26. След като миналата седмица Астън Вила разби Фрайбург с 3:0 и спечели Лига Европа, сега е ред на третия по сила турнир на УЕФА: Лига на конференциите. А тазгодишният финал противопоставя отбори от Англия и Испания - Кристъл Палас се изправя срещу Райо Валекано!

Финал на Лига на конференциите 2025/26: Дата, начален час и телевизия

Отборът на Палас влиза като фаворит в този мач, като има по-силен състав, а вероятно и по-добър мениджър - в лицето на Оливър Гласнер, който ще изведе "орлите" за последен път. Това несъмнено ще бъде допълнителна мотивация за треньора, който иска да затвърди статута си на специалист, способен да печели трофеи и с не толкова именити отбори. Направи го и през 2025-а с ФА Къп и Къмюнити Шийлд.

В колко часа започва големият финал Палас - Райо

Райо обаче ще опита да опровергае критиците и да стигне до исторически трофей от евротурнирите, с който да покаже на света, че Мадрид не е град на само два силни отбора - в лицето на Реал и Атлетико. Големият спектакъл ще се състои на "Ред Бул Арена" в Лайпциг, Германия на 27 май (сряда), като е с начален час 22:00 българско време - обичайно начало, за разлика от финала на Шампионска лига, който е в странен час тази година.

Коя телевизия ще излъчи Кристъл Палас срещу Райо Валекано

Финалният двубой в Лигата на конференциите ще бъде излъчен и пряко в българския телевизионен ефир. Нещо повече: срещата ще може да се гледа по два телевизионни канала у нас. Това са bTV Action и Max Sport 3, а освен това битката между Палас и Райо ще бъде налична за гледане на живо и онлайн на Voyo. Можете да откриете репортаж от двубоя и в спортната секция на Actualno.com.