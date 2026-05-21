Нови животи: Над 4500 бебета благодарение на донорството

Над 4500 бебета са се родили за 12 години от учредяването на фондация „Майки за донорството“. Повече от 5200 жени и мъже са потърсили организацията, за да дарят яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони, а само през последната година са извършени над 400 донорски процедури, съобщават от гражданското сдружение по повод годишнината си.

Тревожна тенденция

Зад щастливата статистика обаче се забелязва и тревожна тенденция при част от кандидатите за донори, сигнализират от „Майки за донорството“. При провеждане на задължителните и безплатни медицински изследвания за всеки кандидат-донор - вирусология, микробиология и генетични изследвания с над 400 носители на заболявания и други специфични, те отчитат ръст на отпадналите кандидати поради влошено здравословно състояние.

При около 50 жени кандидат-донори на яйцеклетки изследванията показаха наличие на Човешки папилома вирус (HPV), туморни образувания, фибро-аденоми, ендокринни проблеми и др.

Не малка част от младите мъже също получиха отказ за донорство поради сериозно влошени показатели на спермограмата.

Така желанието на кандидат-донорите да помогнат на друго семейство, се превръща в най-добрата превенция за тяхното лично здраве, а от организацията оказват пълна подкрепа с насоки към съответните медицински специалисти и поемане на разходите за последващото лечение и медикаменти.

Резултати

От Фондацията съобщават, че за 12 години близо 3000 семейства са подпомогнати финансово за прегледи, ин витро процедури (със собствени и донорски яйцеклетки и ембриони) и специфични изследвания - хормонални, имунологични, ДНК фрагментация.

Покрити са разходи за медицински интервенции като биопсии, лапаро- и хистероскопии, изследвания на вече родени деца и техните майки, както и прегледи за семейно здраве.

През изминалата една година фондация „Майки за донорството“ продължи да финансира лечението с медикаменти на млади момичета с онкологични заболявания, за да бъдат запазени техните бъдещи репродуктивни възможности след приключване на терапията им.