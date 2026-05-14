UNIRUN 2026: студентско бягане с кауза, което събра над 1000 участници в София

Четвъртото издание на студентското бягане UNIRUN се утвърди като едно от най-мащабните младежки спортни събития с кауза тази пролет. На 25 април в столичния Западен парк инициативата обедини студенти, любители бегачи и цели семейства зад една обща мисия – по-добри условия за животните без дом и подкрепа на иновативния приют "Every Dog Matters".

Над 1000 участници на старта

Тази година интересът към инициативата надхвърли всички предварителни очаквания, превръщайки събитието в истински спортен фестивал и доказателство за силата на солидарността. На стартовата линия застанаха над 1000 участници, водени не само от състезателния дух, но и от желанието да бъдат част от нещо значимо.

Състезателната програма предложи дистанции за всеки - 7 км, 14 км и 21 км, както и специално трасе от 1 км, в което десетки участници излязоха на старта заедно със своите четириноги приятели. В нея стопани и техните четириноги приятели бягаха рамо до рамо, превръщайки парка в арена на радост. За тези, които искаха да подкрепят мисията без да се включват в активната спортна част, организаторите бяха предвидилии директна платформа за дарения.

Каузата: Кампания за осиновяване и по-добри условия в приютите

От самото си създаване, UNIRUN не е просто състезание, а платформа за социална промяна, ръководена от екипа на UNIPOWER. Основната цел на UNIRUN за 2026 г. е да популяризира осиновяването сред обществото. Статистиката е безпощадна. Позовавайки се на данни от Националната програма за овладяване популяцията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2020-2024 г., броят на осиновените кучета в България пада всяка година от 2020 г. насам. Спадът е с впечатляващите -32% за последните пет години (2020-2024 г.). Днес шансът бездомно куче да намери истински дом е едва 21%. Докато през 2020 г. са осиновени 5553 кучета, през 2024 г. този брой е едва 3778.

Успоредно с популяризирането на осиновяването, каузата цели да промени и условията, в които живеят животните в приютите. Инициативата се застъпва за преминаване към приюти с отворени дворчета, както е приютът на Every Dog Matters, където кучетата могат да се движат свободно, вместо да бъдат затворени в малки клетки.

Организаторите обявиха, че по време на UNIRUN 2026 са събрани общо 7786 евро (15 229 лв.) в подкрепа на фондацията на Every Dog Matters. По-голямата част от средствата - 7281 евро – са дошли от продажбата на билети, а още 505 евро са събрани чрез дарения и специален мърч в деня на събитието.

По информация на организаторите това е по-голяма сума от всички дарения, събрани в предишните три издания на UNIRUN, взети заедно. Средствата ще бъдат използвани за храна, ветеринарни медикаменти, лечение на кучета и разширяване на приюта.

Силна подкрепа от общността

Тази година зад мисията на UNIRUN застанаха и редица популярни личности, сред които финалистът от "Игри на волята" Фифо, както и инфлуенсърите Андреа БандаБанда, Дарислав Николов, Ивомила Петкова, Филипа Михайлова и актьорът Филип Буков.

Накъде след UNIRUN 2026?

След категоричния успех на тазгодишното издание и огромната вълна от позитивна обратна връзка, организаторите гледат уверено напред. Очакванията са проектът не просто да продължи своя ръст в столицата, но и да разшири обхвата си. Екипът вече загатна за стратегическо развитие на концепцията и в Благоевград, като в най-близко бъдеще се планират издания на бягането и в други големи градове в страната, превръщайки UNIRUN в национално движение за младежки спорт и добротворство.