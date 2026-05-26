Радар за икономика: Най-важните новини на 26 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 26 май 2026 г.

ВиК и БЕХ - препъни камъчетата за ПВУ: Кабинетът "Радев" има три месеца да защити петото плащане

По петото плащане има 56 етапа, които трябва да се изпълнят, но за момента има нула изпълнени. Има още три месеца, но това не е много време", каза по време на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов във връзка с актуалното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В тази връзка правителството е идентифицирало най-проблемните проекти и там, където има сериозни рискове за неизпълнение, ще бъдат търсени варианти за намаляване на амбицията. В случай, че нищо не е свършено, може да отпадат проектни дейности.

Още: ВиК и БЕХ - препъни камъчетата за ПВУ: Кабинетът "Радев" има три месеца да защити петото плащане (ВИДЕО)

Колко е средната пенсия в България: Актуални данни

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за април (вкл. изплатената т. нар."великденска добавка”) е 549,51 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 59,07 евро (12,0%). Броят на пенсионерите за април 2026 г. е 2 067 332, което е увеличение с 14 735 (0,7%) пенсионери в сравнение с април 2025 г. Колко е средната пенсия в България: Актуални данни

Богатството на българите вече е над 1 трилион лева, но огромната част е в имоти: Анализ на икономисти

Богатството на българите към края на 2025 г. се увеличава с 14.6 на сто и е достигнало един трилион и 85 милиона лева или 478 на сто от БВП. Това показва новият икономически индекс, измерващ богатството на българските домакинства, изготвен от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) и представен днес в пресклуба на БТА. За индекса са използвани както собствени, така и официални публични данни, като за базова година е взета 2015-а. Богатството на българите вече е над 1 трилион лева, но огромната част е в имоти: Анализ на икономисти

За първи път от 12 години: Предлагането на недвижими имоти надвишава търсенето

Предлагането на жилища в София и другите големи градове изпревари търсенето в първите месеци на 2026 година, като това на практика прекъсва досегашния около 12-годишен "пазар на продавача“. Тенденцията се откроява в анализа на компанията за недвижими имоти "Адрес" за промените, маркирали пазара на недвижими имоти и конкретно жилищния сектор в края на миналата и началото на настоящата година. Още: За първи път от 12 години: Предлагането на недвижими имоти надвишава търсенето

Обрат с цената на петрола след нови удари в Иран

Цената на петрола се повиши с над 2 на сто в азиатската търговия днес, след като американските въоръжени сили нанесоха удари в Иран, което засили напрежението на пазари на фона на все още изплъзващото се споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, информира Ройтерс. Американските удари в южната част на Иран и израелските атаки срещу "Хизбула“ доведоха до поскъпване на "черното злато".

Обрат с цената на петрола след нови удари в Иран