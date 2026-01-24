Изригване на магнитни бури: Как да сте наясно в кой момент ще се разразят и как да действате при изригвания

Мрачните периоди с магнитни бури са истинско наказание за сериозен процент от хората. В тази статия обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви посочим начин, по който да установите с прецизност в коя част от седмицата ще се явят магнитни бури.

Защо все повече хора се оплакват от магнитните бури?

Прието е, че близо 49 % от хората са чувствителни към магнитните бури, а напоследък броят им повишава растежа си. Не всички от тях знаят, че неразположението им, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се усещат, могат да бъдат усетени ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Има обаче и добра новина - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Истината е, че тези навици са много хубави за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще стане дума за онова, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Можете ли да кажете дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то по всяка вероятност вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Невинаги успяват да спят добре. В повечето случаи признават, че имат значително понижена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е обичайно.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и правилно хранене

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се консумира повече риба.

• 8-те най-важни навици

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Спете повече - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви напълно достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Въздържайте се от приоритетни решения и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

За финал - ето къде да проверите за магнитните бури

Навярно сте установили, че в новинарските агенции е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче не всички от тях имат истинска стойност. Принципно има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

