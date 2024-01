Какво се случва с тялото, ако ядете туршия с аспирин

Първо, солта, оцетът и други видове консерванти имат отрицателен ефект върху тялото, според руското издание Лента.

Поради честата консумация на солени храни трябва да пиете повече вода и това е изпълнено с появата на оток, бъбреците също страдат и рискът от развитие на уролитиаза се увеличава. Има известен риск за сърдечно-съдовата система.

Най-бързата туршия, която да приготвим през октомври



Второ, поради оцета и лимонената киселина се развиват заболявания на храносмилателната система.

Ацетилсалициловата киселина (аспиринът) наистина създава кисела и антимикробна среда в бурканите, но също така отделя вредни фенолни съединения при консервиране. Ако ядете такива зеленчуци и пиете саламура с аспирин, можете сериозно да увредите черния дроб и бъбреците си. След дълъг период на инфузия, солените зеленчуци с аспирин стават токсични за стомаха, допълва още изданието.

Възможно е да се развият сериозни усложнения при прекомерна консумация на консерви с аспирин. Например:

Пиелонефрит. Поради факта, че саламурата съдържа продуктите на разпадане на лекарството, които се екскретират през бъбреците, тяхното увреждане настъпва при продължителен прием на тези вещества.

Ерозивни патологии на стомаха и червата, кървене в стомашно-чревния тракт. Токсините, произведени по време на разграждането на салициловата киселина, разяждат стените на червата и стомаха, което причинява ерозии и язви.

Алергични реакции. Аспиринът е силен алерген. При постоянна употреба и получаване на големи дози възниква алергична реакция към ацетилсалицилова киселина. В бъдеще приемането на едно хапче за главоболие може да причини алергия.

Вредата от ежедневната употреба на аспирин е доказана от международна група учени от Австралия и САЩ, които са провели проучване, което предполага, че аспиринът може да причини кървене и рак. Резултатите от изследването са публикувани в The New England Journal of Medicine.

Ето с какво можете да замените аспирина в консервите:

Оцет. По-добре е да не използвате трапезен оцет и оцетна есенция, тъй като това са синтетични продукти. За туршия използвайте ябълков, винен или гроздов оцет.

Лимонена киселина. За 1 литър саламура ще ви трябва 1 супена лъжица.

Червена боровинка. Този плод е достатъчно кисел, за да замести напълно оцета в киселите краставички. Вземете 12-15 плодове за 3-литров буркан. Те съдържат бензоена киселина, която е отличен консервант. Киселото зеле се оказва особено вкусно с боровинки.

Туршия за 10 минути. Трябва да знаете тази рецепта!



Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!