В тези храни има повече калций от изварата

Калцият е изключително важен за нашето тяло. Без него няма да има здрави кости, здрави кръвоносни съдове, мускули. Нервната система също постоянно се нуждае от този елемент, за да предава импулси. Руският лекар д-р Светлана Ишченко разказа какви продукти трябва да се добавят към менюто, за да се компенсира дефицитът на този минерал в организма.

„Калцият е минерал, който е по-изобилен в човешкото тяло от други. Ако не осигурите усвояването на дневната калциева норма, ще се разболеете. Но е важно да знаете, че калцият не се усвоява без витамин D и протеини“, отбелязва експертът.

"Дневният прием на калций за мъже и жени е 1-1,2 гр. Ако си мислите, че можете да попълните калциевите си запаси, като ядете извара, грешите. Има храни, които са много по-богати на калций", казва специалистът.

Храните, в които има повече калций от изварата

"Черупките на яйцата са може би най-достъпният източник на калций. Една черупка на яйце съдържа 2 гр калций, и то в много лесно усвоима форма. Как да използвате? Измийте, подсушете, смелете в кафемелачка. Половин чаена лъжичка от получения прах е достатъчна, за да получите дневната доза", съветва лекарят.

Лекар: 6 неочевидни причини за дефицита на калций

Пармезан - от всички млечни продукти е лидер по съдържание на калций. Консумацията на 100 гр от това сирене е достатъчно, за да получите дневната доза калций.

Сусам - тази досъпна храна също е добър източник на калций. Преди употреба трябва да се накисне.

Бадеми - също се накисват преди консумация. Необходимо е да се консумира не повече от шепа на ден.

Чесън - също има високо съдържание на калций. Може да се добавя към всяко ястие без ограничения.

Знаете ли в кои храни има най-много калций?

Магданоз - освен калций, той съдържа и много витамин C, който е много необходим за нашето тяло! Опитайте се винаги да добавяте магданоз към салатата си.

"Можете да попълните калциевия дефицит и с помощта на хранителни добавки и нутрицевтици, но за да изберете ефективни лекарства, консултирайте се с лекар", съветва специалистът.

По отношение на симптомите на дефицита на калций, те включват:

чест зъбобол;

болки в ставите и мускулите;

изтръпване на крайниците, крампи;

чупливи нокти и косопад;

кръвоизливи;

замаяност;

прекомерна умора;

неравномерен сърдечен ритъм;

нарушение на паметта.

Недостигът на калций в организма влияе и върху колебанията на кръвното налягане, което води до неврологични нарушения. Друга опасна последица от хипокалцемията е развитието на тетания - минерален дисбаланс, който води до болезнени пристъпи на спазми и крампи в мускулите на ръцете, краката, лицето или ларинкса.

Лекар: Кои са първите симптоми при липса на калций

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!