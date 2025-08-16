Ураган на магнитни бури: Как да сте наясно в кой момент ще се разразят и как да действате при изригвания

Повишената активност на магнитните бури са проблем за част от от хората. Тук обаче ще откриете абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви посочим начин, по който да узнаете с пълна валидност в кой момент ще ударят магнитни бури.

Дали бурите въздействат и на вас?

Установено е, че почти 46 % от хората са чувствителни към магнитните бури, а напоследък броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се проявяват ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Но ако имате притеснения, те са излишни - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и тушира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са не просто полезни, а силно необходими и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще стане дума за онова, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Знаете ли дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви влияят лошо, то определено вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Характерна е също намалена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е често срещано.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво съветваме да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Как да се храним правилно по време на магнитна буря

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за начинът, по който се чувствате. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е дошъл момента за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което е много важно за вас в този момент . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Намалете месото, да се консумира повече риба.

• 8 хитрини и стратегии при магнитни бури

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви напълно достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Изключете за определен период обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и шофирайте внимателно.

Точна проверка - най-сигурното място за консултация

Би трябвало да сте забелязали, че в социалните мрежи е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. На практика има един-единствен подход, с който да се информирате навреме за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук