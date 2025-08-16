Този летен зеленчук помага в борбата с подуването на корема

Тиквичките съдържат много фибри и вода, което подобрява храносмилателната система и спомага за намаляване на подуването на корема. Редовната им консумация помага за нормализиране на чревната функция и премахване на неприятния дискомфорт.

Какви са ползите от тиквичките?

Когато чувствате тежест в стомаха, консумацията на повече вода и фибри в диетата ви е важна за функцията на червата.

Експертът по хранене Джой Бауер казва, че тиквичките съдържат много важни витамини и минерали. Това включва витамин C, както и електролитни минерали като калий, които също помагат за поддържане на хидратационния баланс на тялото. Една средно голяма тиквичка съдържа и 2 грама полезни за червата фибри.

За разлика от други популярни летни зеленчуци като царевица и гъби, тиквичките са с ниско съдържание на ферментиращи въглехидрати. Тези естествени съединения не са непременно вредни, но могат да предизвикат симптоми при хора с определени стомашно-чревни заболявания, като синдром на раздразнените черва.

Тиквичките са нискокалоричен зеленчук с много витамини и минерали. Ето само някои от ползите за здравето от тях:

Нискокалорично съдържание. Само 17 калории на 100 грама правят тиквичките идеален продукт за диетично хранене. Те са идеални за тези, които следят теглото си.

Витамини. Тиквичките съдържат витамини A, C, K и от група B. Витамин A поддържа здрава кожа и зрение, витамин C укрепва имунната система, а витамините от група B участват в метаболизма.

Минерали. Този зеленчук е богат на калий, магнезий и манган, които са от съществено значение за нормалното функциониране на тялото. Калият помага за регулиране на нивата на течностите в тялото, а магнезият помага за отпускане на мускулите.

Антиоксиданти: Тиквичките съдържат антиоксиданти като каротеноиди и флавоноиди, които предпазват клетките от увреждане и могат да намалят риска от хронични заболявания.

Диетични фибри. Високото съдържание на фибри в тиквичките помага за нормализиране на храносмилането и поддържане на здравословни нива на кръвната захар.

Хидратация: Тиквичките са 95% вода, което ги прави чудесен избор за поддържане на хидратация, особено в горещите дни.

Как да добавите тиквички към диетата си

Салати. Нарежете тиквичките на тънки филийки или настържете и добавете към салати от пресни зеленчуци. Можете да ги смесите с домати, краставици, билки и да подправите със зехтин или лимонов сок.

Пържени. Нарежете на кубчета или лентички, запържете в зехтин с чесън, лук и други зеленчуци.

Гювечи. Смесете тиквичките с яйца, сирене, билки и ги запечете във фурната. Това е добър вариант за закуска или обяд.

Кремообразни супи. Сварете тиквичките с другите зеленчуци, след което ги пасирайте до кремообразна консистенция.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!