Киселото мляко може да не изглежда толкова интересно, но ако смятате здравето на червата и приема на протеини за важни, то със сигурност става по-привлекателно. Всъщност тази ферментирала храна е по-популярна от всякога и има повече видове кисело мляко и вкусове, които можете да опитате, което ни кара да се запитаме какво се случва с тялото ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Ползи за здравето на костите

Киселото мляко доставя мощна комбинация от хранителни вещества, които работят заедно за изграждане и поддържане на здрави кости и насърчават здравето на костите, включително калций, фосфор, магнезий, калий, цинк, селен и витамини А, В и К, обяснява Ванеса Кинг, магистър, регистриран диетолог. Например, калцият допринася за костната плътност, а фосфорът, магнезият и калият участват в скелетната рамка.

Още: Това е препоръчителното количество червено месо, което можете да консумирате за един ден

Кисело мляко с витамин D: Когато е възможно, избирайте кисело мляко, обогатено с витамин D. Тялото ви се нуждае от витамин D, за да абсорбира ефективно калция. Когато нивата на витамин D са твърде ниски, абсорбцията на калций е нарушена, което може да доведе до остеопороза и повишен риск от фрактури.

Подобрява храносмилателното здраве

Живите пробиотични бактерии в киселото мляко го правят храносмилателна електроцентрала. Пробиотиците са полезни за чревните ви бактерии, които спомагат за насърчаване на здравословен чревен микробиом, подобряват лактозната толерантност и могат да помогнат за облекчаване на симптомите на запек, синдром на раздразнените черва, диария и инфекция с H. pylori. По-конкретно, киселото мляко осигурява Lactobacillus и Bifidobacterium, полезни бактерии, които балансират червата ви и подобряват способността на тялото ви да абсорбира основни костни минерали като калций и магнезий. Като управлявате здравето на червата, вие също така помагате за контролиране на хроничното възпаление, което е полезно, тъй като системното възпаление може да допринесе за загуба на костна маса.

Още: Какво се случва, когато пиете костен бульон всеки ден

Подпомага имунната функция

Консумацията на кисело мляко всеки ден може да е от полза и за имунната ви система. Според Роксана Ехсани, регистриран диетолог, това отчасти се дължи на ролята му като храна, полезна за червата. Повечето от имунните ви клетки се намират в червата, което означава, че храни, полезни за червата, като киселото мляко, могат директно да подкрепят имунното здраве, като помагат на чревния микробиом да процъфтява, казва Ехсани. Освен пробиотичното си съдържание, киселото мляко служи и като ценен източник на ключови микронутриенти, които помагат на имунната ви система, включително цинк и селен, които са жизненоважни за функцията на имунните клетки. И накрая, някои кисели млека са обогатени с витамин D. Това хранително вещество регулира активността на имунните клетки и укрепва защитата на организма срещу болести, което прави киселото мляко идеална храна за поддържане на цялостния имунитет.

Възстановяване на мускулите

Благодарение на съдържанието на протеини, киселото мляко може да бъде перфектната храна за подпомагане на възстановяването и изграждането на мускулите след тренировка. Протеините, които се намират в киселото мляко, са суроватка и казеин, два висококачествени пълноценни източника на протеин. Суроватъчният протеин се усвоява и абсорбира бързо, което позволява неговите аминокиселини (т.е. градивните елементи на протеина) да бъдат доставени бързо до мускулите. Той съдържа и левцин, аминокиселина, известна със стимулирането на синтеза на мускулни протеини. Междувременно казеинът е бавно усвояем протеин, но осигурява продължително освобождаване на аминокиселини в кръвната захар. Той също така помага за подпомагане на възстановяването и растежа на мускулите и предотвратява разграждането им.

Още: Диетолозите разкриха: Най-добрата късна закуска за спокоен сън

Увеличава чувството за ситост

Точното съдържание на протеин варира в зависимост от вида кисело мляко. Като цяло, протеинът в киселото мляко може да ви помогне да се чувствате сити за дълго време. Той действа чрез увеличаване на производството на хормони на ситост (като глюкагоноподобен пептид-1 и холецистокинин) и намаляване на хормоните на глада, като грелин. Киселото мляко също е с високо съдържание на мазнини, така че, ако консумирате кисело мляко ежедневно, например като част от закуската, то може да ви помогне да се чувствате сити до следващото хранене или лека закуска.

Колко кисело мляко да ядете всеки ден

Още: Каква е разликата между палачинки с прясно и тези с кисело мляко

Няма официално препоръчително дневно количество кисело мляко. Стандартната порция е ¾ чаша или около 150-200 грама. Имайки това предвид, опитайте да включите една или две порции кисело мляко в ежедневието си. Тази практика ви помага постоянно да постигате целите си, що се отнася до калций и протеини.

Най-полезни хранителни комбинации с кисело мляко