Какво се случва, когато пиете костен бульон всеки ден

Костният бульон се е превърнал от основен продукт в кухнята на баба в истински феномен за здраве. Пие се от огромни чаши, добавя се към смутита и се рекламира за всичко - от сияйна кожа до възстановяване на червата. Но какво всъщност се случва, ако направите костния бульон ежедневен навик? Разговаряхме с регистрирани диетолози, за да научим как да различаваме реалното от оптимистичното.

Какво се случва, когато пиете костен бульон?

Ще получите протеинов тласък

Една чаша костен бульон може да съдържа около 9 до 10 грама протеин, казва Джесика Кординг, регистриран диетолог, водеща на подкаста Drama-Free Healthy Living с Джес Кординг и автор на The Farewell Tour: A Caregiver's Guide To Stress Management, Sane Nutrition, and Better Sleep. Това е значително повече от обикновения пилешки бульон, който обикновено съдържа само 1 до 2 грама.

Ако диетата ви е била с недостиг на протеини, тази дневна чаша може да промени нещата. С течение на времето може да забележите:

По-добро възстановяване след тренировка

По-стабилни енергийни нива

Подобрено чувство за ситост

Разбира се, имайте предвид, че костният бульон работи най-добре като добавка, а не като основен елемент. Той не бива да замества пълноценни източници на протеини като пилешко месо, яйца или кисело мляко.

По-добър сън

Има някои ранни доказателства, че глицинът – аминокиселина, намираща се в костния бульон – може да подпомогне по-спокоен сън. Кординг отбелязва, че макар това да не е гарантиран ефект, някои хора съобщават, че се чувстват по-спокойни или спят по-дълбоко, когато редовно консумират храни, богати на глицин.

По-добро ставно здраве

С уговорката, че не трябва да очаквате чудеса. Костният бульон е богат на колаген, но тялото ви не го използва по начина, по който много хора предполагат. Колагенът се разгражда на аминокиселини по време на храносмилането. Той не отива директно в кожата или ставите ви.

Тези аминокиселини могат да подкрепят естественото производство на колаген в тялото ви, но ефектът е скромен. Може да поддържате здравето на кожата и тъканите, но това няма да заличи бръчките или да отстрани болките в ставите, особено без други фактори, свързани с начина на живот.

Може да бъде нежен към стомаха ви

Костният бульон е лесен за смилане, което го прави привлекателен за хора, които се борят със стомашни проблеми или се възстановяват от заболяване.

Той също така съдържа съединения като глутамин и желатин, които могат да подкрепят чревната лигавица и храносмилането. Има много ограничени клинични изследвания, показващи, че костният бульон подобрява чревното състояние на хората.

С други думи, костният бульон може да бъде успокояващ и ако имате проблеми с твърда храна, той може да бъде чудесен инструмент за възстановяване. Но диета, богата на фибри, растения и разнообразие, все пак прави много повече за здравето на червата ви.

Може да отслабнете

Костният бульон често се свързва със загуба на тегло, особено в кръговете на гладуване или „детоксикация“. Реалността обаче е по-проста.

Ако някой отслабва, докато пие костен бульон, това често е така, защото замества по-калорични храни. Това създава калориен дефицит, а не уникален ефект на изгаряне на мазнини от самия бульон.

Заслужава ли си ежедневното пиене?

Абсолютно да. Костният бульон е удобен, лесен за смилане източник на протеини, който може да подпомогне чувството за ситост, възстановяването и цялостното хранене, особено ако не сте получавали достатъчно протеини в началото.

Но това не е чудодейна храна. Определено може да бъде част от здравословна диета, но твърденията, че детоксикира тялото ви или обръща стареенето, са просто реклама.

Ако обичате костен бульон, една чаша на ден е разумно количество за повечето хора. Освен това е малко вероятно да видите допълнителни ползи (и може да започнете да измествате по-ценните храни).