Диетолозите разкриха: Най-добрата късна закуска за спокоен сън

Ако ви обземе глад късно през нощта, е изкушаващо да грабнете каквото е най-лесно - чипс, бисквитки, може би бърза купа зърнена закуска. Но експертите по хранене казват, че правилното хапване преди лягане всъщност може да направи повече от това да облекчи напрежението. То може да помогне за стабилизиране на кръвната захар, да ви държи сити през нощта и дори да подпомогне по-добрия сън. И така, кое е най-здравословното нещо, което да хапнете, преди да легнете? Според регистрираните диетолози, комбинацията от ядки и сушени плодове е идеална. Ето защо.

Най-здравословната късна закуска

Миксът от ядки, особено шамфъстък, и сушени череши е най-здравословната късна закуска. Тази проста комбинация отговаря на почти всички изисквания за това, от което тялото ви се нуждае през нощта.

Джаки Нюджънт, регистриран диетолог, готвач и експерт по хранене, фокусиран върху растителната диета, нарича своята версия „микс за дрямка“ – смес от шамфъстък и кисели череши. И макар че може да звучи просто, зад това защо работи, стои истинска наука.

Защо тази комбинация се откроява?

Късните нощни закуски би трябвало да правят две неща добре: да задоволяват глада, без да повишават кръвната захар, и да подпомагат спокоен сън. Ядките и черешите се справят и с двете.

Държи ви сити, без да ви натоварва

Експертите подчертават важността на комбинирането на протеини, здравословни мазнини и фибри през нощта. Шамфъстъкът (и други ядки) осигуряват и трите, като помагат за предотвратяване на спадовете на кръвната захар, които могат да ви събудят гладни в 2 часа сутринта.

Може да ви помогне да спите по-добре

Киселите череши са един от малкото естествени хранителни източници на мелатонин, хормонът, който регулира цикъла ви на сън и бодърстване. Комбинирайте го с магнезий - минерал, който се намира в ядките и подпомага релаксацията - и ще получите закуска, която нежно подтиква тялото ви към сън.

Избягва често срещани капани късно през нощта

За разлика от много типични закуски, тази комбинация е естествено без кофеин и с ниско съдържание на добавена захар - два фактора, които могат да повлияят на качеството на съня. Освен това е удобна за порции, което улеснява консумацията ѝ, без да се прекалява. Красотата на тази закуска е колко е адаптивна.

За по-добър сън: Добавете тиквени семки за допълнителен прием на магнезий

За възстановяване на мускулите: Използвайте по-високо съотношение ядки към плодове за повече протеини

За цели за тегло: Придържайте се към малка порция и изберете неподсладени сушени череши

Можете също да се вдъхновите от алтернативния подход, който следва същата формула: съчетаване на богати на фибри въглехидрати с протеини и здравословни мазнини. Помислете за резени ябълка с фъстъчено масло или кисело мляко със семена от чиа и череши.

Храни, които да пропуснете преди лягане

Закуски, съдържащи кофеин, като тъмен шоколад, кафе или зелен чай, могат да затруднят заспиването

Закуските с високо съдържание на въглехидрати и ниско съдържание на протеини (като гевреци или плодове с ниско съдържание на фибри) могат да повишат кръвната захар и да ви оставят отново гладни

Твърде големи порции – дори от здравословни храни – могат да доведат до дискомфорт и да нарушат съня