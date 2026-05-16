Магнитни бури, но стабилни хора: Научете полезни мерки, с които да ги неутрализирате

Дните с магнитни бури са изпитание за част от от хората. В тази статия обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви разкрием начин, по който да разбирате с пълна валидност в коя част от седмицата ще се появат магнитни бури.

Защо все повече хора се оплакват от магнитните бури?

Различни изследвания показват, че почти 46 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а напоследък броят им повишава растежа си. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт възникват дори ден или два преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Има обаче и добра новина - всеки може да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са адски полезни и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще ви предоставим всичко, което ви е изключително важно да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Метеочувствителните хора - кои са те?

В случай, че магнитните бури ви влияят лошо, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Характерно за тях е и безсънието. Характерна за тях е също понижена работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Как да се храним правилно по време на магнитна буря

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Чудесно влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Би било добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат особено силно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което е много важно за вас в този момент . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Намалете месото, да се консумира повече риба.

• Не пропускайте - полезните навици

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Намалете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще има хубава роля в цялостния подход.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Навярно сте установили, че в медиите е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. На практика има един-единствен подход, с който да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук