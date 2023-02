Лекар: Яжте това, за да отпушите артериите и да удължите живота си с 25 години

Умереното намаляване на приема на калории може действително да забави процеса на стареене, твърди ново проучване, ръководено от Центъра за стареене към Училището за обществено здраве Мейлман към Колумбийския университет.

Даниел Белски, доцент по епидемиология в Columbia Mailman School и главен автор на въпросното изследване, обяснява, че тъй като ограничаването на калориите може да забави стареенето при същества като мухи, червеи и мишки, той и колегите му са искали да проверят дали същият метод може да забави "биологичното стареене" и при хората.

В хода на работата си учените са изследвали кръвни проби, взети от участниците в проучването CALERIE (Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy), което "подлага 220 здрави мъже и жени на случаен принцип в три места в САЩ на 25-процентно ограничаване на калориите или на нормално хранене в продължение на две години", се казва в прессъобщение на Училището по обществено здраве Mailman към Колумбийския университет.

След като анализира метилационните знаци върху ДНК (за които е известно, че се променят с възрастта), извлечени от тези проби, екипът открива това, което според него е "доказателство, че ограничаването на калориите забавя темпото на стареене при хората", както се изразява съавторът на изследването и изследовател от Колумбийския център за стареене Калън Райън.

"Нашите открития са важни, защото предоставят доказателства от рандомизирано проучване, че забавянето на човешкото стареене може да бъде възможно", отбелязва Райън. "Те също така ни дават представа за видовете ефекти, които бихме могли да търсим при изпитвания на интервенции, които биха могли да се харесат на повече хора, като например периодично гладуване или ограничено във времето хранене."

Той все пак отбелязва, че методът на ограничаване на калориите "вероятно не е за всеки".