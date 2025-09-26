Лекар: Ноктите издават пробеми със сърцето, просто направете това и ще разберете дали сте в риск

Хирургът Дана Бремс говори за видим признак на сърдечно-съдово заболяване, който се забелязва по ноктите си. Експертът пояснява, че е необходимо да се направи едно просто действие, което издава много за състоянието на сърцето и риска от сърдечно-съдови заболявания. Ето каква е връзката на ноктите с тези заболявания и как те издават наличието им.

Как ноктите издават сърдечни проблеми?

Според Бремс, за бърза самодиагностика е необходимо леко да натиснете ноктите на ръцете или краката си. „Ако забележите пулсиращи капиляри в нокътното легло, това може да показва аортна недостатъчност“, казва лекарят.

Дефицитът на този витамин удря сърцето

Тя обяснява, че това състояние възниква, когато аортната клапа на сърцето не се затвори правилно. Според нея това намалява притока на кръв към отдалечени части на тялото, тъй като по-голямата част от кръвния поток се връща към сърцето. Бремс добавя, че този тревожен симптом по ноктите често е съпроводен със задух, подуване и високо кръвно налягане. Тя допълва, че ако забележите тези признаци, трябва незабавно да се консултирате с лекар, тъй като това може да доведе до сърдечна недостатъчност или инфаркт.

Какво още издават ноктите за здравето ни?

Петна по ноктите. Черните, кафявите или тъмночервените линии най-често показват нараняване. Линията е резултат от възпаление на кръвоносните съдове под нокътя. Тя ще изчезне, когато нокътят порасне отново.

Разпръснатите бели петна може да показват дефицит на цинк. Приемът на 30 мг цинк дневно в продължение на няколко месеца ще реши този проблем. Други потенциални проблеми включват алергични реакции, гъбични инфекции и увреждане на ноктите.

Кардиолог: 5 зеленчука, които трябва да ядете всеки ден

Мекота и слабост на ноктите. Меките или слаби нокти се огъват лесно. Тази мекота се причинява от прекомерна употреба на химикали или течности (включително лакочистител). Слабостта е свързана с недостиг на витамини от група В, калций, желязо или мастни киселини. Избягвайте контакт с химикали. Дайте на ноктите си почивка от лака.

Жълт цвят на ноктите. Пожълтяването на ноктите може да бъде причинено от един от следните фактори: инфекция или реакция към продукт, който сте използвали, като например лак за нокти. Новите нокти трябва да пораснат, така че е достатъчно да изчакате. Маслото от чаено дърво или витамин Е могат да помогнат за ускоряване на процеса, тъй като се борят с инфекциите. Ако пожълтяването продължава, обсъдете потенциалните причини с лекар – това може да е признак за по-сериозен проблем.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на определени симптоми задължително се консултирайте с лекар!

Кардиолог: Едва ли предполагате, че този евтин зеленчук е полезен за сърцето