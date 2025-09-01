Дефицитът на този витамин удря сърцето

Хората, които живеят с неоткрит дефицит на витамин B12, може да имат сърдечни проблеми. Витамин B12 се използва от организма за създаване на червени кръвни клетки - кръвните клетки, които пренасят кислород в тялото. Липсата на тези клетки означава, че органите и тъканите не могат да получат необходимото количество кислород. В крайна сметка това ще доведе до невъзможност тялото да функционира правилно.

Учени от Медицинския факултет „Джонс Хопкинс“ напомни, че дефицитът на витамин B12 може да доведе до неблагоприятни промени във функцията на сърцето. Това може да причини дискомфорт в гърдите.

Дефицитът на витамин В12 и последиците му върху сърцето

„Ускореният сърдечен ритъм може да е един от признаците на анемия, причинена от дефицит на витамин B12“, казват експертите от научния център. Те изброиха и други симптоми, които (като учестено сърцебиене) биха могли да показват дефицит на B12 и да изискват посещение при лекар:

слабост в мускулите;

изтръпване или мравучкане в ръцете и краката;

проблеми с ходенето;

гадене;

намален апетит;

загуба на тегло;

раздразнителност;

липса на енергия или бърза умора, отпадналост;

диария;

подут, червен и гладък език (глосит).

Най-ефективният начин за откриване на проблем с дефицит на B12 е кръвен тест. Според експертите от изследователския център, консумацията на определени храни често помага за попълване на необходимото ниво на този важен витамин в организма: храните, съдържащи B12, включват месо, риба, мляко, сирене и яйца.

Телешкият черен дроб съдържа най-голямо количество витамин B12 от всички продукти. В 100 г има около 70 мкг. Черният дроб съдържа още фолиева киселина, желязо, витамин B9. Чрез включване на черен дроб или продукти, получени от него (пастет) в диетата, можете да поддържате нивото на витамин B12 в рамките на нормата и дори да попълните дефицита.

Стридите са не само деликатес, но и основен източник на витамин B12. В 100 гр от тях се съдържат 16 мкг от този витамин. Съставът им включва още витамини A, B, C, D, както и микро- и макроелементи: магнезий, калций, фосфор, цинк, желязо, йод, мед, натрий, калий, хлор, хром, флуор, цинк. Друг вид морски дарове, богати на витамин B12, е октоподът. Вареният продукт съдържа около 36 мкг от витамина. Освен това е отличен източник на желязо, селен, мед, фосфор и магнезий. Препоръчва се също консумацията на раци, водорасли нори и скариди.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!