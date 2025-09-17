Кардиолог: Едва ли предполагате, че този евтин зеленчук е полезен за сърцето

Кардиологът Магдалена Перело съветва хората със сърдечно-съдови заболявания да включат един често пренебреган зеленчук в диетата си. Лекарят допълва, че много хора дори не предполагат за ползите на лука за сърдечно-съдовото здраве.

Ползи от лука за сърцето

Както обяснява д-р Перело, този евтин зеленчук е богат на кверцетин, естествен антиоксидант, който намалява кръвното налягане, холестерола и цялостното възпаление в тялото. Той е богат и на калий, фибри и витамини.

Сред другите ползи от лука, несвързани със здравето на сърцето, лекарката подчертава, че при редовна консумация този зеленчук помага за понижаване на нивата на кръвната захар. Затова тя препоръча включването му в диетата на хора с диабет. Лукът се препоръчва и за здравето на бъбреците.

Лекар: Яжте го през пролетта, този зеленчук сваля захарта и холестерола

Как лукът влияе на здравето?

Укрепва имунната система. Лукът съдържа химични съединения, които активират имунната система. Фитонцидите инхибират разпространението на вируси и бактерии в организма, а антиоксидантите забавят възпалителните процеси. Това означава, че лукът с право се нарича естествен антибиотик.

Намалява тежестта на алергиите. Това отново се дължи на богатото антиоксидантно съдържание В лука. Доказано е, че антиоксидантите (включително кверцетин) подпомагат правилното функциониране на защитните системи на организма и нормализират имунния отговор. Това прави средствата на основата на лук ефективни при лечение на алергична астма и ринит.

Здравен съвет за деня, 10 февруари: Лекар: Това е най-полезният зеленчук за костите, възрастните хора трябва да го ядат всеки ден

Нормализира храносмилането. Лукът и зеленият лук са богати източници на фибри. Тези хранителни фибри не се преработват от организма, но активират всички процеси в червата, което позволява ефективното елиминиране на отпадъчните продукти.

Освен това, фибрите се превръщат в храна за полезните пробиотични бактерии, които живеят в червата и до голяма степен определят не само храносмилателните процеси, но и общото състояние на организма.

Важен е за хематопоезата. Лукът съдържа кобалт, който е необходим за синтеза на червени кръвни телца, правилния метаболизъм на холестерола и синтеза на витамин D.

Удължава младостта. Лукът е богат на антиоксиданти. Учените свързват процеса на стареене с клетъчно увреждане и хронично възпаление в тялото, с което антиоксидантите могат да се борят.

Намалява отоците. Лукът е богат на калий и има лек диуретичен ефект, като помага за елиминирането на излишните течности от тялото.

Намалява желанието за сладко. Доказано е, че дефицитът на микроелементи увеличава желанието за десерти, тъй като тялото се опитва да възстанови енергията, която най-лесно се получава от сладки и мазни храни. Хромът, магнезият и витамините от група В са особено важни – всички те се намират в лука.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Този зеленчук компенсира дефицита на магнезий - една порция на ден е достатъчна