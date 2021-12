Никога не правете това нещо, ако сте на над 40 години

Специалисти на американския портал Eat This, Not That! разкриха какви навици могат да бъдат опасни за хората над 40 години. Те обясниха на кои аспекти от живота трябва да обърне внимание тази възрастова категория.

Така например, много от нейните представители не тренират мозъка, въпреки че такива упражненията помагат за формиране на нови невронни връзки. Освен това трябва да се следи стойката, чието състояние е важно за ежедневието. Лекарите посочиха и основното условие за физическа активност – безопасността. Независимо от разнообразието и натовареността на упражненията, този фактор трябва да се взема предвид, за да се предотвратят наранявания. Знаете ли как паленето на свещи влияе на здравето ви? Паленето на свещи създава уют и приятна атмосфера. Но знаете ли, че веществата, които се освобождават при горенето им, далеч не са безо... Прочети повече Експертите призоваха хората над 40 години да следят теглото си и да се опитват да не го наддават, което всъщност е превенция срещу рака. Те съветват хората от тази категория да си следят кръвното налягане, което засяга не само работата на сърцето, но и на бъбреците. Също толкова важно е да се прави редовна колоноскопия и да се избягват вечерните партита. Мъжете са насърчавани да наблюдават простатата си, да проверяват и наблюдават нивата на тестостерон в тялото. Променете това в дома си, за да сте щастливи пред новата година Тези витамини и минерали стимулират метаболизма и отслабването По-рано лекарите говориха за навици, ускоряващи стареенето. Те окачествиха честото гледане на телевизия като "катализатор" на този процес.

