25 декември 2025, 00:01 часа 292 прочитания 0 коментара
Весела Коледа! Време е за уют и взаимност

Весела Коледа, приятели!

По традиция в тези топли и уютни дни си даваме сметка за истински важните неща в живота ни. Снощи беше Бъдни вечер и всеки се събра с любимите си хора около традиционната трапеза, питахме се у кой ще се падне този път парата от питката и се помолихме набързо годината да е добра, успешна и щастлива.

Днес пък е Коледа и семействата имат още един повод да се съберат, да се повеселят и да споделят уюта такъв, какъвто всеки го разбира и си го е създал. Неслучайно, макар навън да е зима, това са едни от най-топлите и сгряващи дни в годината.

Щастието и семейната трапеза

Знаете ли, че ежегодно подразделение на ООН публикува Световен доклад за щастието? Е, в доклада за 2025 г. се твърди, че един от най-важните фактори за личното щастие са именно споделените моменти на семейната трапеза. Освен това, също и вярата в другите и големината на едно домакинство, като експертите твърдят, че най-щастливи са 4- и 5-членните семейства.

Така че, скъпи приятели, бъдете с близките си, седнете на поредната тежка трапеза спокойни и без угризения. И утре ще има време за здравословно хранене, умереност и режими. И утре ще има време за забързаното ни ежедневие, работните ангажименти и семейните задачи. Но днес е празник. Днес сме заедно. Какво е Коледа, ако не взаимност? Подаръците минават и заминават, но радостното чувство, че си помислил за някой и някой е помислил за теб остава. Децата ще забравят какво им е донесъл Дядо Коледа точно тази година, но винаги ще помнят игрите, смеха и атмосферата на тези дни.

Източник: iStock

Прочистете главите си от фоновия шум, който им пречи в делниците. Починете си, поговорете с роднините, вижте се с приятели. И утре ще има битки за водене. И утре светът ще ни чака да го спасяваме. Днес обаче е празник, нека бъдем заедно с тези, които най-много обичаме. Защото и без световни доклади да му го казват, българинът винаги е знаел, че по-важно от семейството няма.

Actualno.com ви желае Весела Коледа!

Десислава Любомирова
