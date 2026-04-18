Пречат ли ви магнитните бури? И да са прокоба за вас, оправия има - в тези съвети

Връхлитането на магнитните бури са честа беда за сериозен процент от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в един момент ще ви предоставим начин, по който да разбирате винаги навреме с прецизност в коя част от седмицата ще ударят магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Има изграден консенсус, че близо 49 % от хората са уязвими към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им расте. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт стават факт два дни по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Това обаче не трябва да буди притеснения във вас - всеки може да се приспособи и потуши реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще ви предоставим всичко, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

Ако се окаже, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то по всяка вероятност вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. Характерна е също по-слаба работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Усещането за задух е често срещано.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и правилно хранене

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за здравословния ви статус. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Задължително включете в менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако се разбирате добре с тенджерата и готвенето, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат благоразполагащо въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се похапва риба.

• Полезни навици за добро здраве при магнитни бури

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Сънят е повече от задължителен - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Игнорирайте обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Въздържайте се от приоритетни решения и шофирайте внимателно.

За финал - ето къде да проверите за магнитните бури

Би трябвало да сте забелязали, че в онлайн средата е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Съществува един-единствен метод да се информирате за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук