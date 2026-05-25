6 добавки, които никога не трябва да приемате с кафе

Когато се използват редовно, добавките могат да помогнат за запълване на хранителните пропуски в диетата. Ако обаче предпочитате да ги приемате сутрин, струва си да сте внимателни с приема си на кафе. Според експерти по хранене, кафето може да повлияе негативно на начина, по който тялото ви абсорбира определени витамини и минерали, потенциално намалявайки желаните ефекти на добавките.

Разберете кои добавки не трябва да се смесват с кафе. И научете най-добрия начин за съчетаване на добавките и кафето.

Калций

Кофеинът, най-известното съединение, открито в кафето, има значителен ефект върху абсорбцията на калций. Първо, кофеинът действа като диуретик, което означава, че ви кара да уринирате повече. Това може леко да понижи нивата на калций, тъй като малко количество от минерала ще се елиминира с урината. Второ, кофеинът може леко да намали количеството калций, което тялото ви абсорбира от храната, която ядете. Той може също така да повлияе на витамин D, който е важен за подпомагане на тялото ви да абсорбира калций.

Ако трябва да пиете кафе непосредствено преди (или след) прием на калциеви добавки, има неща, които можете да направите, за да защитите нивата си на калций: „Можете лесно да компенсирате загубения калций, като се уверите, че приемате достатъчно калций с диетата си. Например, добавянето на малко количество мляко към кафето ви може да помогне за компенсиране на загубата на калций.

Желязо

Друга добавка, която не трябва да се комбинира с кафе, е желязото. Това се дължи на полифенолите или антиоксидантните съединения в кафето. Въпреки че полифенолите осигуряват впечатляващи ползи за здравето, те могат да попречат на начина, по който тялото ви усвоява желязото. По-конкретно, полифенолите могат да се свържат с желязото от растителни храни и добавки в стомаха ви. Това може да затрудни тялото ви да абсорбира минерала.

Витамин С може да помогне за подобряване на абсорбцията на желязо. Така че, за да увеличите максимално ефектите от железните добавки, приемайте ги с източник на витамин С. Примерите включват пресни портокали, горски плодове, киви или папая.

Цинк

Много хора приемат цинкови добавки за подкрепа на имунитета, тъй като цинкът е необходим за нормалната имунна функция. И макар че може да е изкушаващо да започнете деня си с добавката, трябва да избягвате да я пиете с кафе. Цинкът се свързва с танините в кафето, създавайки сложни съединения, които ограничават абсорбцията в организма.

Витамини от група В

Има осем вида витамини от група В и може да приемате един (или всичките осем) под формата на добавка. Независимо от причината, не забравяйте да ги консумирате отделно от кафето. Кафето не само потенциално блокира абсорбцията на много витамини от група В, но и има лек диуретичен ефект, който може да увеличи отделянето им чрез урината.

Витамин D

Както споменахме, витамин D помага на тялото да абсорбира калций. Освен това, той е необходим и за здрава имунна система и мускулна сила. Хранителните добавки могат да бъдат полезни, тъй като много хора не получават достатъчно витамин D от храната или излагането на слънчева светлина. Кофеинът в кафето може да затрудни тялото ви да използва витамин D. Това се постига чрез намаляване на ефективността на рецепторите за витамин D във вашите клетки. Тоест, дори да приемате добавки с витамин D, тялото ви може да не е в състояние да използва витамина толкова добре, колкото би трябвало.

Магнезий

Магнезиевите добавки могат да бъдат полезни при мускулни крампи, сърдечно здраве и други. Но ако искате да ги добавите към рутината си, бъдете внимателни кога пиете кафе. Повишеното уриниране отново може да изчисти важни минерали, като магнезий, преди тялото ви да може да ги абсорбира напълно. С други думи, кофеинът не блокира усвояването на магнезий в стомаха ви, а вместо това ускорява отстраняването му от системата ви.