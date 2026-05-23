Тези 6 витамина и минерала никога не бива да приемате с кафе

За да осигурите оптимална ефективност, приемайте следните добавки отделно от кафето.

Калций

„Кофеинът, най-известното съединение в кафето, има незначителен ефект върху усвояването на калций“, казва Лора Бишоп-Симо, регистриран диетолог в Медицинския център „Уекснър“ към Държавния университет на Охайо.

Стефани Джаскот, регистриран диетолог в Медицинския център на университета Хакенсак, обяснява, че кофеинът действа по два начина.

„Първо, кофеинът е диуретик, което означава, че насърчава по-честото уриниране“, казва Джаскот.

Това може да понижи нивата на калций в по-малка степен, тъй като малко количество от този минерал се екскретира с урината.

„Освен това, кофеинът може леко да намали количеството калций, което тялото абсорбира от храната. Той може също да попречи на действието на витамин D, който е важен за усвояването на калция“, отбелязва Джаскот.

Ако обаче трябва да пиете кафе непосредствено преди или след прием на калций, загубата може да бъде компенсирана.

„Загубеният калций може лесно да се компенсира с достатъчен прием чрез диета. Например, добавянето на малко мляко към кафето ви може да помогне за балансиране на тази загуба“, казва Джаскот.

Желязо

Желязото е друга добавка, която не се съчетава добре с кафето, а причината за това са полифенолите, антиоксидантни съединения, които се намират в кафето. Въпреки че полифенолите имат значителни ползи за здравето, те могат да попречат на усвояването на желязо. Джъскот обяснява, че полифенолите в стомаха могат да се свържат с желязо от растителни източници и добавки, което затруднява усвояването на минерала от организма.

Бишоп-Симо потвърждава, че полифенолите в кафето, като танини и хлорогенова киселина, могат значително да намалят абсорбцията. За да засилите ефекта на добавките с желязо, приемайте ги с източник на витамин С, като пресни портокали, горски плодове, киви или папая.

Цинк

Много хора приемат цинк, за да засилят имунитета си, защото той е от решаващо значение за нормалната функция на имунната система. Въпреки че е изкушаващо да започнете деня си с тази добавка, избягвайте да я приемате с кафе.

„Цинкът се свързва с танините в кафето, образувайки сложни съединения, които ограничават усвояването му от тялото“, казва Бишоп-Симо.

Витамини от група В

Има осем витамина от група В и независимо дали приемате един или всички от тях, е важно да ги консумирате отделно от кафето. Според Бишоп-Симо, кафето не само потенциално блокира усвояването на много витамини от група В, но като лек диуретик може също да увеличи отделянето им с урината.

Витамин D

Витамин D помага на тялото да абсорбира калций и е от съществено значение за здрава имунна система и мускулна сила. Хранителните добавки могат да бъдат полезни, тъй като много хора не получават достатъчно витамин D от храната или слънчевата светлина. Те обаче трябва да се приемат отделно от кафето. „Кофеинът в кафето може да затрудни организма да използва витамин D, като намали ефективността на рецепторите за витамин D в клетките“, казва Джаскот.

„Това означава, че дори да приемате добавки с витамин D, тялото ви може да не е в състояние да използва витамина правилно“, отбелязва тя.

Ако здравето на костите е приоритет за вас, опитайте се да приемате достатъчно калций и витамин D чрез диетата си, заедно с отделна консумация на кафе и хранителни добавки.

Магнезий

Магнезиевите добавки са полезни при мускулни крампи и сърдечно здраве. Но ако ги включите в рутината си, бъдете внимателни, когато пиете кафе.

„Кофеинът действа като диуретик, което ви кара да уринирате по-често. Това повишено уриниране може да изчисти ключови минерали, като магнезий, преди тялото да може да ги абсорбира напълно“, обяснява Джаскот.

С други думи, кофеинът не блокира усвояването на магнезий в стомаха, а по-скоро ускорява елиминирането му от тялото. Тъй като магнезият може да предизвика сън, помислете за приема му през нощта, което ще улесни отвикването от кафето.

Кога да приемате хранителни добавки

За да се гарантира ефективността на тези добавки, е изключително важно да се прави почивка между приема им и пиенето на кафе.

„Изчакайте поне един час между пиенето на кафе и приема на добавки“, съветва Джаскот.

„Можете също да приемате добавки с хранене, по време на което не пиете кафе, като например обяд или вечеря“, добавя той.

Важно е да се отбележи, че хранителни добавки като витамини A, E, K и C могат да се приемат с кафе, защото това не влияе на тяхното усвояване, заключава Джаскот.